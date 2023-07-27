Как изменилась тактика ракетных и дроновых ударов России – чем мы можем ответить

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Кравцев Сергей
Во время очередного массированного ракетного удара по Украине силы ПВО уничтожили 36 крылатых ракет. Президент Владимир Зеленский поблагодарил наши Воздушные силы за успешную работу, уточнив, впрочем, что есть и попадания, и падение обломков ракет. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что ракеты меняли курс, а их целью в итоге стал Староконстантинов Хмельницкой области. Он также подчеркнул, что цели врага традиционны (военные объекты и объекты критической инфраструктуры), а удар мог был приурочен к встрече в рамках Совета Украина-НАТО. Как изменилась в последнее время тактика нанесения ракетных и дроновых ударов со стороны России? Чем отвечать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что тактика россиян в последнее время, действительно, изменилась. По его словам, противник начал проводить воздушные операции, используя беспилотные летательные аппараты, крылатые, баллистические и антирадарные ракеты.
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Первая – выявление мест расположениях наших средств ПВО и ПРО с целью их дальнейшего уничтожения.
Вторая – уничтожение особо важной инфраструктуры (портовой, энергетической, военной, складов с боеприпасами, военной техникой, горючим, арсеналов).
По всей видимости, продолжает он, мы своими ударами с помощью британских и французских ракет оперативно-тактического уровня начали приносить значительный ущерб военной и логистической инфраструктуре противника. И тот пытался во время последней массированной атаки бить по носителям наших ракет – самолетам, взлетно-посадочной полосе. Именно поэтому такие мощные атаки идут сейчас на тот же Староконстантинов Хмельницкой области.
Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассуждает так:
Но прикрыть всю территорию Украины пока нет возможности, поясняет эксперт. И с этим связано изменение российской тактики.
Скорее всего, продолжает он, новая стратегия РФ состоит в имитации ударов по хорошо защищенным объектам, имея целью бить как раз таки по менее защищенным регионам, причем не только в прифронтовой зоне, по резервам и ресурсам в тылу, по хабам и логистике. Парировать это можно лишь кратным увеличением систем ПВО, улучшении их работы, более широких поставках, уверен эксперт.
По его мнению, осенью-зимой Россия снова будет целенаправленно бить по нашей критической энергетической инфраструктуре. А до этого, с учетом блокады морского экспорта, целями могут стать объекты железной дороги, важные мосты и туннели, связанные с международной торговлей, на западных границах Украины.
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