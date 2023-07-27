Как изменилась тактика ракетных и дроновых ударов России – чем мы можем ответить

Во время очередного массированного ракетного удара по Украине силы ПВО уничтожили 36 крылатых ракет. Президент Владимир Зеленский поблагодарил наши Воздушные силы за успешную работу, уточнив, впрочем, что есть и попадания, и падение обломков ракет. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что ракеты меняли курс, а их целью в итоге стал Староконстантинов Хмельницкой области. Он также подчеркнул, что цели врага традиционны (военные объекты и объекты критической инфраструктуры), а удар мог был приурочен к встрече в рамках Совета Украина-НАТО. Как изменилась в последнее время тактика нанесения ракетных и дроновых ударов со стороны России? Чем отвечать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Враг все чаще применяет комбинированные удары

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что тактика россиян в последнее время, действительно, изменилась. По его словам, противник начал проводить воздушные операции, используя беспилотные летательные аппараты, крылатые, баллистические и антирадарные ракеты.

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"Идут комбинированные удары, – поясняет эксперт. – При этом, агрессор преследует несколько задач".

Первая – выявление мест расположениях наших средств ПВО и ПРО с целью их дальнейшего уничтожения.

Вторая – уничтожение особо важной инфраструктуры (портовой, энергетической, военной, складов с боеприпасами, военной техникой, горючим, арсеналов).

"Так, после выхода РФ из зерновой сделки она с целью реализации морской блокады разбомбила портовую инфраструктуру Одесской области. Параллельно с этим выводя свои корабли на рейды, чтобы осуществлять морскую блокаду Украину. Это – одна из составляющих войны на морском театре военных действий", – отмечает Олег Стариков.

По всей видимости, продолжает он, мы своими ударами с помощью британских и французских ракет оперативно-тактического уровня начали приносить значительный ущерб военной и логистической инфраструктуре противника. И тот пытался во время последней массированной атаки бить по носителям наших ракет – самолетам, взлетно-посадочной полосе. Именно поэтому такие мощные атаки идут сейчас на тот же Староконстантинов Хмельницкой области.

"К сожалению, мы не можем (нет у нас таких дальнобойных средств) бить по аэродромам в Мурманской области, откуда взлетает российская стратегическая авиация, – поясняет Олег Стариков. – Но с помощью разведки наших стратегически партнеров и тех ракет, что нам дали, а также ряда беспилотников, – имеем возможность бить по другим местам".

Важно искать механизмы нанесения ударов по платформам и системам запуска российских ракет и дронов, атакующих украинскую территорию

Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассуждает так:

"Очевидно, что возможности украинской системы ПВО/ПРО улучшаются. Прежде всего, благодаря поставкам таких мощных западных ЗРК как Patriot, IRIS-Т и ряда других. Отдельные города, как тот же Киев, очень мощно прикрыты от атак с воздуха. Конечно, это не дает стопроцентной гарантии. Но в целом вероятность нанесения эффективного полномасштабного удара по украинской столице очень низка. Скорее всего, подавляющее большинство атакующих средств наша система ПВО уничтожит".

Но прикрыть всю территорию Украины пока нет возможности, поясняет эксперт. И с этим связано изменение российской тактики.

"Если ранее агрессор пытался нанести ущерб не только критической инфраструктуре, но и так называемым центрам принятия военных решений (ГУР, СБУ, Минобороны), бил по военным объектам, то сейчас видим попытку перенести удары по структуре, расположенной в украинских регионах, не в столице. Идут атаки портовой инфраструктуры (что связано, в том числе, с попыткой заблокировать украинскую морскую торговлю). Продолжаются традиционные удары по энергетической инфраструктуре областей. Видим попытки атак на логистические хабы, центры хранения западных вооружений (тут под прицелом Западная Украина). В целом вражеские ракеты и дроны пытаются достичь наших военных резервов и ресурсов на Левобережной Украине", – отмечает Руслан Бортник.

Скорее всего, продолжает он, новая стратегия РФ состоит в имитации ударов по хорошо защищенным объектам, имея целью бить как раз таки по менее защищенным регионам, причем не только в прифронтовой зоне, по резервам и ресурсам в тылу, по хабам и логистике. Парировать это можно лишь кратным увеличением систем ПВО, улучшении их работы, более широких поставках, уверен эксперт.

По его мнению, осенью-зимой Россия снова будет целенаправленно бить по нашей критической энергетической инфраструктуре. А до этого, с учетом блокады морского экспорта, целями могут стать объекты железной дороги, важные мосты и туннели, связанные с международной торговлей, на западных границах Украины.

"Мы можем ответить лишь увеличением количества эффективно работающих систем ПВО, улучшением сотрудничества с зарубежными партнерами в части воздушной разведки. И, конечно, важно искать механизмы нанесения ударов по платформам и системам запуска российских ракет и дронов, атакующих украинскую территорию, – считает Руслан Бортник. – Речь об аэродромах, портах, кораблях, подлодках, складах дронов, по всей российский инфраструктуре, которая обеспечивает атаки на нашу страну".

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