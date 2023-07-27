В ВСУ назвали главную цель вражеских "шахедов" этой ночью

Российские войска второй день подряд атакуют "Шахедами" Староконстантинов Хмельницкой области. Там расположен аэродром. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"Как видим "Шахеды" уничтожили на 100%. Опять же не дает оккупантам спокойствия аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши наносящие удары военные летчики. Ну вы видите какие "хлопки" хорошие проходят на оккупированных территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром", — заявил Юрий Игнат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Спикер напомнил, что именно этот аэродром был под прицелом "Шахедов" и вчера. Они "тоже в большинстве случаев были направлены сегодня именно туда".

Читайте также на портале "Комментарии" — Москву 24 июля атаковали беспилотники. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, без особых последствий. А вот во временно оккупированном Крыму очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему война в этом году точно не закончится – чем ответить путинскому режиму на новые шаги по мобилизации и готовности бросить на мясо еще больше мобилизованных.



