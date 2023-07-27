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В ВСУ назвали главную цель вражеских "шахедов" этой ночью

Россияне вновь и вновь пытаются разрушить аэродром в Хмельницкой области

сегодня, 09:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска второй день подряд атакуют "Шахедами" Староконстантинов Хмельницкой области. Там расположен аэродром. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

В ВСУ назвали главную цель вражеских "шахедов" этой ночью

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"Как видим "Шахеды" уничтожили на 100%. Опять же не дает оккупантам спокойствия аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши наносящие удары военные летчики. Ну вы видите какие "хлопки" хорошие проходят на оккупированных территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром", — заявил Юрий Игнат.


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Спикер напомнил, что именно этот аэродром был под прицелом "Шахедов" и вчера. Они "тоже в большинстве случаев были направлены сегодня именно туда".

Читайте также на портале "Комментарии" — Москву 24 июля атаковали беспилотники. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, без особых последствий. А вот во временно оккупированном Крыму очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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