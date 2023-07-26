РФ передала "привет" НАТО: возможна причина сегодняшних ракетных ударов

Целью сегодняшнего ракетного удара России по Украине стал Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом, как сообщают "Комментарии", в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Юрий Игнат

По его словам, ракеты были запущены с бортов самолетов Ту-95 из района Каспия, они зашли в воздушное пространство Украины на юго-востоке, направлялись на Харьковщину, затем сменили курс на Днепр, пролетели над Кировоградщиной, долетели до Львовщины, где уже развернулись в направлении Хмельницкой области. ПВО работали против этих ракет с помощью истребителей и зенитно-ракетных комплексов. В результате этого есть сбивание крылатых ракет над Киевщиной и в Днепре.

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Целью агрессора были военные цели, а также, возможно, желание приурочить запуск к началу сегодняшней работы комиссии Украина-НАТО, предположил Юрий Игнат.

"Ту-95, давненько их не было. Давненько-недавненько и вот они сегодня появились. Как раз проявился к ним интерес и они появились. Какие цели преследует враг понятно: поражать военные объекты, объекты критической инфраструктуры. И еще сегодня проходит саммит Украина-НАТО. И противник всегда на такие символические даты, мероприятия делает такие провокации", — отметил Юрий Игнат.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский предложил созвать вновь созданный совет Украина-НАТО из-за ситуации в бассейне Черного моря.

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