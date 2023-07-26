logo

BTC/USD

29445.62

ETH/USD

1870.23

LTC/USD

89.90

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский рассказал, сколько российских ракет было сбито
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, сколько российских ракет было сбито

Глава государства поблагодарил ПВО за ее успешную работу, хотя и признал наличие определенного количества "прилетов"

26 июля 2023, 23:53
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

В ходе сегодняшнего отражения российской ракетной атаки на Украину Воздушные силы Украины сбили более тридцати вражеских ракет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, сколько российских ракет было сбито

Владимир Зеленский

"Сейчас данные еще уточняются, но, по предварительным докладам, только в течение сегодняшнего ракетного налета удалось сбить более 30 ракет — абсолютное большинство из применявшихся против нас, — заявил глава государства. — Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО – молодцы!"


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Напомним, что, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, основной целью россиян в этот раз был Староконстантинов в Хмельницкой области. Также Юрий Игнат предположил, что пуск ракет мог быть приурочен россиянами к заседанию Совета Украина-НАТО.

Об этой встрече сегодня президент рассказал следующее:

"Сегодня состоялось первое экстренное заседание Совета Украина — НАТО. Мы договаривались об этом заседании с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, и буквально через несколько дней собрали Совет. И Йенс, и все государства-союзники отреагировали оперативно и солидарно", — отметил президент Украины.

Между тем, президент задержан: произошел государственный мятеж.

Под Бахмутом ВСУ уничтожили военную элиту РФ. На данный момент одни из самых ожесточенных боев проходят за высоты в районе Клещеевки, с помощью которых ВСУ сможет контролировать Бахмут.

А на Бали прямо во время тренировки погиб известный фитнес-блогер. Звездный спортсмен, также известный поклонникам как фитнес-блогер и бодибилдер, 33-летний Джастин Вики погиб, когда выполнял тренировки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!