Зеленский рассказал, сколько российских ракет было сбито

В ходе сегодняшнего отражения российской ракетной атаки на Украину Воздушные силы Украины сбили более тридцати вражеских ракет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский

"Сейчас данные еще уточняются, но, по предварительным докладам, только в течение сегодняшнего ракетного налета удалось сбить более 30 ракет — абсолютное большинство из применявшихся против нас, — заявил глава государства. — Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО – молодцы!"

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Напомним, что, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, основной целью россиян в этот раз был Староконстантинов в Хмельницкой области. Также Юрий Игнат предположил, что пуск ракет мог быть приурочен россиянами к заседанию Совета Украина-НАТО.

Об этой встрече сегодня президент рассказал следующее:

"Сегодня состоялось первое экстренное заседание Совета Украина — НАТО. Мы договаривались об этом заседании с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, и буквально через несколько дней собрали Совет. И Йенс, и все государства-союзники отреагировали оперативно и солидарно", — отметил президент Украины.

Между тем, президент задержан: произошел государственный мятеж.

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