Минкульт собирается переименовать монумент "Родина-мать": известно новое название

Министерство культуры предлагает изменить имя монумента в Киеве "Родина-мать". Альтернативное название, предложенное украинским министерством — "Украина-мать". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью гендиректора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрия Савчука для Украинского Радио.

Монумент "Родина-мать". Фото из открытых источников

Юрий Савчук рассказал, что ученый совет музея провел заседание, где обсуждались важные вопросы, в частности, о новом названии монумента.

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"Одно из них — переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать"", — сказал Юрий Савчук.

Гендиректор музея ожидает, что соответствующие решения будут приняты ко Дню независимости Украины – 24 августа. Савчук подчеркивает, что должна быть взаимосвязь последних событий вокруг постамента "Родина-мать", связанных с изменением советской символики на щите на украинский трезубец, переименование музея, расширение его функций. По словам Юрия Савчука, такие действия будут нести "новое осмысление, новые смыслы".

Напомним, что "Родину-мать" открыли в 1981 году. Монумент считается самым высоким в Европе и достигает высоты 102 метра вместе с постаментом. На щите монумента "Родина-мать" был создан герб СССР и дискуссии о его замене длились весь период независимости Украины. В 2022 году в приложении "Дия" 85% украинцев, принявших участие в голосовании, поддержали решение сменить его на трезубец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о декоммунизации монумента "Родина-мать". Стало известно, что будет с советским гербом.