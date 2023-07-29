Ставленник оккупантов заявил об "отбитой атаке" на железную дорогу между Крымом и Херсонщиной

Коллаборанты хвастаются, что о якобы им удалось отбить атаку на железную дорогу между Крымом и Херсонской областью. Предатели обвиняют Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление херсонского гауляйтера Владимира Сальдо.

Железная дорога. Фото: из открытых источников

Ставленник россиян заявил, что минувшей ночью якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow по железной дороге между Крымом и оккупированной частью Херсонской области. Более того, Сальдо утверждает, что "все ракеты сбила ПВО".

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По его словам, на одном месте обломки ракеты "немного повредили будку обходчика и контактную линию".

При этом в сети местные жители пишут, что проезд через захваченный оккупантами пункт пропуска "Чонгар" закрыт по якобы техническим причинам.

Стоит отметить, что гауляйтер Сальдо не представил доказательств атаки, а также "работы ПВО".

Отметим, в ночь на 22 июня прилетело по мосту в Чонгаре, который соединяет Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Ранее в США напомнили министру обороны РФ Сергею Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму (с помощью HIMARS и Storm Shadow), что Украина имеет полное право освобождать свои территории так, как посчитает нужным. В свою очередь, британская разведка предоставила данные, что россияне активно начали создавать оборонительные рубежи возле Перекопа. О чём говорят последние сообщения касательно Крыма и подходов к нему? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



