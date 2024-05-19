Ключевые итоги недели: почему обращает на себя внимание приезд Блинкена

Украина прощается с неделей, на которой вступил в силу закон о мобилизации, продолжались атаки российских оккупационных войск, а также начался новый виток разговоров о переговорах. Уже традиционно эксперты проанализировали для портала "Комментарии" наиболее значимые, с их точки зрения, события недели (с 13 по 19 мая).

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украина сумела устоять против нового наступления РФ на Харьковщине

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ одним из важнейших событий недели считает отражение нового наступления россиян на Харьковщине.

где должно было состояться подписание очередного соглашение в сфере безопасности. После этого глава государства совершил визит в Харьков, который может быть целью российской атаки Удары россиян по украинской энергетике привели к отключениям бытовых потребителей по всей стране. В Харькове воздушная тревога длится уже по 14-18 часов в день. В этом контексте, крайне важно заявление Зеленского о том, что для более эффективной обороны Харьковщины нам необходимо как минимум две установки Пэтриот ", – отмечает эксперт. "Президент Украины Владимир Зеленский отменил ряд важнейших международных визитов, в том числе в Испанию

Важным, по его мнению, был и внеплановый визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

"Этот визит важен для процесса ускорения предоставления военной помощи Украине, – подчеркивает Алексей Кущ. – Президент Зеленский говорил о необходимости активизации логистики боеприпасов и техники в нашу страну".

По словам эксперта, очень хорошо, что продолжаются консультации относительно саммита мира, который состоится в Швейцарии в июне.

и возможного отказа Китая", – акцентирует Алексей Кущ. "Крайне важно расширить состав участников, особенно в контексте отказа Бразилии и ЮАР от участия в саммите

Внезапный приезд в Украину госсекретаря США стал ключевой новостью недели

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк главной новостью недели на внутренней и международной арене считает внезапный приезд в Украину госсекретаря США.

В том числе о необходимости борьбы с коррупцией, о реальных реформах Думаю, вскоре мы увидим перечень из более десяти пунктов – какие именно реформы нам необходимы. Спойлер – там обязательно будут БЭБ и таможня", – поделился нардеп. "Показательно, что Блинкен остался на два дня, сделал ряд позитивных для нас заявлений

Кроме того, продолжает он, Блинкен заявил о том, что США предоставят Украине дополнительные два млрд долларов – в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого станет развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и финансирование закупки оружия.

"Впервые это будет по особой процедуре, в том числе, давая возможность использовать эти средства на наши внутренние военные закупки. Это позитивно во всех отношениях, в том числе экономическом", – констатирует Ярослав Железняк.

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