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Определен план действий: итоги Ставки Зеленского в Харькове

На Ставке о ситуации в Харьковской области доложили Буданов, Малюк, Иващенко, Драпатый и другие

сегодня, 14:45
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский провел в Харькове заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась текущая ситуация на направлении, а также дальнейшие планы россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Определен план действий: итоги Ставки Зеленского в Харькове

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский заслушал развернутый доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командующего ОСГВ "Хортица" Юрия Содоля и новоназначенного командующего ОТГ "Харьков" Михаила Драпатого об оперативной ситуации, задачах и потребностях каждой вовлеченной бригады, каждого подразделения, в частности в районах Волчанска и Липцев.

На Ставке подробно проанализировали перспективы развития боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и украинские возможности противодействовать российским наступательным планам.

"По состоянию на сегодняшний день ситуация в Харьковской области в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным – подразделения усиливают", – сказано в сообщении.

Руководители Главного управления разведки Кирилл Буданов и Службы внешней разведки Олег Иващенко доложили о намерениях россиян, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк – о контрдиверсионных мероприятиях.

"Определен план дальнейших действий – и для областных властей Харьковской области, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе", – сказано в сообщении.

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Источник: https://www.president.gov.ua/news/operativna-situaciya-zavdannya-ta-potrebi-kozhnogo-pidrozdil-90941
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