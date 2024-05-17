В таких условиях проводить саммит мира нет смысла: что нужно немедленно сделать Украине

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Ткачик Олеся
Как стало известно, президенты Бразилии и Южно-Африканской Республики Луис Инасиу Лула да Силва и Сирил Рамафоса отказались от участия в предстоящем в Швейцарии Глобальном саммите мира.
Саммит мира
Пока неизвестно, даст ли согласие принять участие во встрече президент Китая Си Цзиньпин.
По его словам, учитывая такую ситуацию, Украина должна изменить свои месседжи для этого саммита, а именно: актуализировать их под союзников.
По его мнению, сейчас необходимо менять стратегию и акцентировать именно на войсках в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что 15-16 июня в Швейцарии должен пройти Глобальный саммит мира, на котором планируют обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Впрочем, как стало известно, президент Бразилии отказался участвовать в нем. По информации журналистов, он, якобы, не хочет участвовать в мероприятии, которое не приблизит обе стороны конфликта к миру.
Также известно, что РФ изо всех сил пытается сорвать проведение Глобального саммита мира или снизить его представительство, чтобы ключевые игроки туда не поехали. Есть информация о том, что во время визита в Китай Путин попросит Си Цзиньпина проигнорировать мирную конференцию.
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