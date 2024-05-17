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В таких условиях проводить саммит мира нет смысла: что нужно немедленно сделать Украине

Предстоящий в Швейцарии саммит мира может провалиться, поскольку туда отказываются ехать президенты, которых Украина собиралась убеждать в том, что РФ начала немотивированную агрессию против Украины

сегодня, 14:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как стало известно, президенты Бразилии и Южно-Африканской Республики Луис Инасиу Лула да Силва и Сирил Рамафоса отказались от участия в предстоящем в Швейцарии Глобальном саммите мира.

В таких условиях проводить саммит мира нет смысла: что нужно немедленно сделать Украине

Саммит мира

Пока неизвестно, даст ли согласие принять участие во встрече президент Китая Си Цзиньпин.

"Под огромным сомнением находится Китай. Если и его там не будет – это полный провал. Смысла продвигать конференцию, собравшись с нашими союзниками, еще раз – нет никакого. Основная идея заключалась в том, что мы соберемся с Глобальным Югом. Он – не приедет",
– отметил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, учитывая такую ситуацию, Украина должна изменить свои месседжи для этого саммита, а именно: актуализировать их под союзников.

"Сделать основной целью — продвижение идеи о западных войсках в Украине как единственный возможный ключ к миру. Ведь такой шаг действительно создал бы для Украины более сильные позиции в войне и позволил бы совершить перелом в нашу пользу", -
отметил нардеп.

По его мнению, сейчас необходимо менять стратегию и акцентировать именно на войсках в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что 15-16 июня в Швейцарии должен пройти Глобальный саммит мира, на котором планируют обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Впрочем, как стало известно, президент Бразилии отказался участвовать в нем. По информации журналистов, он, якобы, не хочет участвовать в мероприятии, которое не приблизит обе стороны конфликта к миру.

Также известно, что РФ изо всех сил пытается сорвать проведение Глобального саммита мира или снизить его представительство, чтобы ключевые игроки туда не поехали. Есть информация о том, что во время визита в Китай Путин попросит Си Цзиньпина проигнорировать мирную конференцию.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0Hjaf1jhBocJ2n3ocNbhW683uafQAhfkg7pTYv1ZhheGqjVghrceKruRte4idvcKYl
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