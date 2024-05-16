Зеленский рассказал, кто виноват в ситуации, которая возникла в Харьковской области

На ситуацию, возникшую на фронте и вдоль границы с Россией, повлияли Соединенные Штаты, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, проблемы возникли из-за задержки американской помощи.

Владимир Зеленский

Как подчеркнул президент, в течение нескольких последних дней погибли сотни людей или получили ранения. На самом деле, подчеркнул глава Украины, ситуация очень серьезная.

"Мы не можем позволить себе потерять Харьков",

– подчеркнул Зеленский.

После того, как журналист уточнил у Зеленского, именно ли США виноваты в происходящем в Украине, Зеленский ответил, что речь идет о вине всего мира.

"Они дали возможность Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь",

– добавил президент.

Кроме того, Зеленский прокомментировал последний визит госсекретаря Энтони Блинкена в Украину. Как подчеркнул глава государства, вести диалоги – это хорошо, однако Украине нужны сейчас не разговоры, а реальная помощь.

"Все, что нам нужно, это два комплекса Patriot",

– подчеркнул Зеленский и добавил, что Россия не сможет захватить Харьков, если эти две системы противовоздушной обороны будут в Украине.

Также президент подчеркнул, что деньги, которые выделили в Соединенных Штатах в поддержку Украины, остаются в США на их заводах, производящих оружие.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американское оружие очень медленно поступает в Украину. Да, все необходимые решения были приняты, сделаны оптимистичные заявления, что фронт срочно получит все необходимое, однако, правда в том, что оружие массово не идет . Только на некоторых участках фронта военные почувствовали улучшение и то, только по отдельным категориям оружия и боеприпасов.