Что важно понимать о переговорах по прекращению войны: о каком компромиссе может пойти речь

Через месяц стартует Глобальный саммит мира в Швейцарии, в основу которого положена украинская формула мира. Все стороны российско-украинской войны активизировались. Официальный Киев ведет постоянные переговоры, приглашая новых и новых участников. Россия ведет свою игру, делая ставку на силу и псевдомирные заявления. Китай – свою, проводя челночную дипломатию и явно подыгрывая РФ, даже в подходе к названию войны, которую дипломатично-цинично называет "украинским кризисом". А в медиа всё чаще всплывают сообщения о якобы переговорах по завершению войны без участия Украины и за счет Украины. Так Россия пытается посеять сомнения в США, этим же якобы занималась и Британия, которая уже официально опровергла такой подход. О чем говорят активные танцы вокруг переговорного процесса? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Украине следует не снижать дипломатическую активность

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1, управляющий партнер консалтинговой компании "Crowe Michailenko" Вадим Трюхан рассуждает так:

"Недавняя ракетно-дроновая атака по Украине на следующий день после так называемой инаугурации так называемого президента так называемой Российской Федерации, наступление оккупантов на Харьковщине показывают, что у Кремля нет намерений начинать с нами переговоры. Напротив, страна-агрессор видит целью захватить как можно больше украинских территорий, чтоб усилить свои позиции перед тем, как вести разговор об окончании войны".

По мнению эксперта, переговоры в двухстороннем формате – Украина и Россия – сейчас выглядит как иллюзия, фантастика.

"Путин не воспринимает Украину как государство, а украинцев как нацию, – поясняет экс-дипломат. – А после недавней информации, что он неоднократно пытался убить президента Зеленского, руководителей нашего безопасностно-оборонного блока, после явного нежелания Москвы договариваться на условиях международного права (с соблюдением территориальной целостности и уважением к суверенитету), о каких переговорах может идти речь?".

Окно возможностей для прямых переговоров Киева и Москвы закрылось в 2022-м, когда РФ вписала в свою Конституцию часть украинских территорий как якобы российских, считает Вадим Трюхан.

"Сейчас Путин всеми силами пытается изменить правила игры на международной арене. Ему нужны переговоры с США, в меньшей мере – с европейцами. Возможно, в трехстороннем формате – РФ, США и Китай. Пока это открыто не проговаривается, но, похоже, вопрос времени, когда путинские пропагандисты начнут прощупывать почву в этом направлении", – прогнозирует эксперт.

Он предполагает, что дипломатическая активизация Китая, лидер которого – Си Цзиньпин посетил на прошлой неделе Францию, Венгрию и Сербию, демонстрирует, что официальный Пекин дозрел до роли посредника между Западом и РФ.

Украине, к сожалению, отведена второстепенная роль при таком раскладе, считает экс-дипломат. Когда о нашей судьбе будут пытаться договориться без нас сильные мира сего, пытаясь выстроить новую систему координат, взаимодействий на международной арене.

"Возможно, к триумвирату (РФ, США, КНР) присоединится Индия, которая развивается бурными темпами, – отмечает Вадим Трюхан. – Но время для таких переговоров еще не пришло. Они точно не состоятся при нынешней каденции Джо Байдена. Ведь год выборов всегда ослабляет главу Белого дома. Его не воспринимают соответствующим образом другие ключевые геополитические игроки. Особенно враги США. Но после выборов в Штатах, кто бы там не победил, уже в 2025-м, после инаугурации нового руководителя этой страны, наступит время выхода на серьезные переговоры".

Украине, чтоб не быть статистом, не остаться в стороне от этих тревожных процессов, следует не снижать дипломатическую активность, уверен эксперт.

"Ставка на международный форум высокого уровня, которым является так называемый саммит мира в Швейцарии – хороший ход. Украина пытается вокруг себя, а глобальнее – вокруг идеи возвращения к международному праву, наказания виновных в военных преступления, в преступлениях против человечества, в агрессии – сконцентрировать не только демократический мир, но и мир в целом. Не допустить реализации сценария, когда произойдет некий "договорняк" трех или четырех вышеназванных игроков", – поясняет экс-дипломат.

К тому же, продолжает он, Украине так или иначе важно показать успехи на поле боя. К сожалению, тут мы серьезно зависим от помощи Запада, констатирует Вадим Трюхан. Но наша задача сейчас – выстоять. Не допустить потери больших территорий. Плюс – нанести максимальный вред российской армии, чтоб она стала не способна совершать большие наступательные операции не только в Украине, но где угодно.

"Кроме того, следует активизировать свой ВПК. Дроны – это хорошо, но нам нужны ракеты, бронетехника, снаряды, – подчеркивает эксперт. – Если Украина станет хотя бы условно самодостаточной в вопросе обеспечения себя оружием и боеприпасами, никто не сможет лишить нас субъектности в будущих переговорах о том, каким будет мир после этой войны".

Успешные переговоры – это всегда компромисс

По мнению профессора кафедры политических наук в Киевском Национальном университете им. Шевченко, политолога Анны Малкиной, в данный момент мы видим не какую-то уникальную ситуацию с активизацией переговоров о мире, а лишь очередной виток.

"Сложно сосчитать, сколько формул мира было предложено за последние два года, но ни одна из них не смогла быть положена в основу. Причина – невменяемость и недоговоряемость страны-агрессора. Сказанные примерно 150 лет назад слова немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, что "ни один договор с Россией не стоит бумаги, на которой он подписан", остаются актуальны и сегодня", – отмечает политолог.

Другое дело, продолжает она, что к затяжной войне на территории Европы в ХХІ веке не были готовы ни люди, ни экономики.

"Расчет на сдерживание агрессора санкциями провалился. РФ имеет большой запас хода, параллельный импорт и другие механизмы обхода санкций, потому нет ни истощения ее ресурсов, ни краха экономики", – поясняет Анна Малкина.

Расчет на падение путинской диктатуры вследствие массовых протестов россиян против войны – тоже оказался иллюзией.

"Режим только укрепился, запустив маховик репрессий, убил или выдавил из страны дееспособную либеральную оппозицию, способную мобилизовать граждан на протест", – подчеркивает эксперт.

И теперь со всем этим нужно что-то делать, констатирует Анна Малкина. И переговорный процесс между Украиной и Россией в каком-то виде может начаться из-за давления со стороны мировых лидеров – как коллективного Запада, так и условного коллективного Юга, считает она.

"Успешные переговоры – это всегда компромисс. Но РФ не ищет компромиссов, а требует капитуляции Украины. В качестве наиболее убедительного для нас сценария, Запад может предложить Украине вступление в ЕС и НАТО в обмен на территории, отказ от которых нужно будет признать юридически, – считает политолог. – Вопрос в том, где будет проходить граница отказа".

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