Отказ от территорий в обмен на мир: в Британии сделали заявление о войне в Украине

Британия никогда не будет среди тех стран, которые будут давить на Киев, чтобы официальные власти страны соглашались на мир с Россией за счет потери части своих территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: из отрытых источников

Свое мнение Шаппс озвучил, реагируя на скандальный материал "Sunday Times", в котором шла речь о том, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон якобы убеждал экс-президента США Дональда Трампа, что новая помощь от США поможет Украине удержать линию фронта и создаст условия для того, чтобы обе стороны были заинтересованы договариваться о прекращении войны.

"Нет никакого смысла в том, чтобы Великобритания пыталась убедить Украину, давлением или иным образом, согласиться уступить часть своей территории. Это дело исключительно Украины", – подчеркнул Шаппс.

Министр назвал правильным решением продолжать предоставлять Украине военную помощь. Также глава Минобороны считает правильным, что Лондон имеет четкую моральную оценку того, что, когда автократ осуществляет вторжение в соседнюю демократическую страну – это всегда неприемлемо.

"Мы должны полностью поддерживать Украину, чтобы выгнать Россию со всей украинской территории", – отметил Грант Шаппс.

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