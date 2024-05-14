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Отказ от территорий в обмен на мир: в Британии сделали заявление о войне в Украине

Министр обороны Шаппс заверил, что Британия не будет толкать Украину к отказу о территорий

сегодня, 16:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Британия никогда не будет среди тех стран, которые будут давить на Киев, чтобы официальные власти страны соглашались на мир с Россией за счет потери части своих территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Отказ от территорий в обмен на мир: в Британии сделали заявление о войне в Украине

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: из отрытых источников

Свое мнение Шаппс озвучил, реагируя на скандальный материал "Sunday Times", в котором шла речь о том, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон якобы убеждал экс-президента США Дональда Трампа, что новая помощь от США поможет Украине удержать линию фронта и создаст условия для того, чтобы обе стороны были заинтересованы договариваться о прекращении войны.

"Нет никакого смысла в том, чтобы Великобритания пыталась убедить Украину, давлением или иным образом, согласиться уступить часть своей территории. Это дело исключительно Украины", – подчеркнул Шаппс.

Министр назвал правильным решением продолжать предоставлять Украине военную помощь. Также глава Минобороны считает правильным, что Лондон имеет четкую моральную оценку того, что, когда автократ осуществляет вторжение в соседнюю демократическую страну – это всегда неприемлемо.                                                                                         

"Мы должны полностью поддерживать Украину, чтобы выгнать Россию со всей украинской территории", – отметил Грант Шаппс.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Лондон обсуждал с Трампом сделку о завершении войны в Украине: объяснение Сунака.

Также издание "Комментарии" сообщало – может ли саммит мира стать поворотным событием в войне: о чем говорит позиция Китая.




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Источник: https://www.politico.eu/article/britain-wont-force-ukraine-accept-peace-says-uk-defense-chief-grant-shapps/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1WVBm96RTW2yjqOzuGiJzKEda8z8sTTUVKL18RodXt6asmEKflEwhFnrg_aem_AWD_WtSDAPLYDHzW6iBraWgkxJehvYbaDOXpWafGy6GOnkz5xDx_kpq-0x
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Просто Україна буде стиснута до розміру західних областей які Росії не потрібні. Росія від них відмовилась. Буде м'яка денацифікація. Мільйони зі сходу України в яких інші погляди культура поведінка і подібне розбавлять купку екстремістів і почнуть нове життя. Саме після цього зникне протистояння між українцями і сусідами. Ніхто не буде провокувати ні Росію ні поляків угорців тощо.


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