Отказ от территорий в обмен на мир: в Британии сделали заявление о войне в Украине

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Кравцев Сергей
Британия никогда не будет среди тех стран, которые будут давить на Киев, чтобы официальные власти страны соглашались на мир с Россией за счет потери части своих территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: из отрытых источников
Свое мнение Шаппс озвучил, реагируя на скандальный материал "Sunday Times", в котором шла речь о том, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон якобы убеждал экс-президента США Дональда Трампа, что новая помощь от США поможет Украине удержать линию фронта и создаст условия для того, чтобы обе стороны были заинтересованы договариваться о прекращении войны.
Министр назвал правильным решением продолжать предоставлять Украине военную помощь. Также глава Минобороны считает правильным, что Лондон имеет четкую моральную оценку того, что, когда автократ осуществляет вторжение в соседнюю демократическую страну – это всегда неприемлемо.
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Также издание "Комментарии" сообщало – может ли саммит мира стать поворотным событием в войне: о чем говорит позиция Китая.
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Ігор
сегодня, 16:00
Просто Україна буде стиснута до розміру західних областей які Росії не потрібні. Росія від них відмовилась. Буде м'яка денацифікація. Мільйони зі сходу України в яких інші погляди культура поведінка і подібне розбавлять купку екстремістів і почнуть нове життя. Саме після цього зникне протистояння між українцями і сусідами. Ніхто не буде провокувати ні Росію ні поляків угорців тощо.