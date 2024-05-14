Действительно ли Лондон обсуждал с Трампом сделку о завершении войны в Украине: объяснение Сунака

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Дональд Трамп во время встречи в апреле обсуждали соглашение о завершении войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такую информацию обнародовала газета "The Sunday Times", со ссылкой на высокопоставленный источник.

Риши Сунак. Фото: из открытых источников

Как стало известно журналистам, Кэмерон убеждал политика одобрить увеличение военной помощи Украине, поскольку это поможет удержать линию фронта и даст Трампу "наилучшие возможные условия" для попытки заключить соглашение между странами, если он победит на выборах.

"Каковы наилучшие условия, при которых вы как президент сможете заключить сделку в январе?", — спросил Трампа Кэмерон.

Пресс-секретарь британского премьера Риши Сунак заявил Politico, что позиция Великобритании по войне не изменилась.

"Я не признаю эти сообщения. Наша позиция не изменилась. Путин должен потерпеть поражение. Сейчас, как никогда ранее в этом конфликте, крайне важно, чтобы Путин получил четкий сигнал о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказал спикер.

В свою очередь Риши Сунак заявил журналистам, что не читал эту статью.

"Что я могу вам сказать, так это то, что мы лидируем, когда речь идет об Украине. Инвестиции в безопасность Украины — это инвестиции в нашу безопасность. Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими — со всеми вытекающими отсюда последствиями", — добавил премьер-министр.

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