Действительно ли Лондон обсуждал с Трампом сделку о завершении войны в Украине: объяснение Сунака

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Дональд Трамп во время встречи в апреле обсуждали соглашение о завершении войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такую информацию обнародовала газета "The Sunday Times", со ссылкой на высокопоставленный источник.
Риши Сунак. Фото: из открытых источников
Как стало известно журналистам, Кэмерон убеждал политика одобрить увеличение военной помощи Украине, поскольку это поможет удержать линию фронта и даст Трампу "наилучшие возможные условия" для попытки заключить соглашение между странами, если он победит на выборах.
Пресс-секретарь британского премьера Риши Сунак заявил Politico, что позиция Великобритании по войне не изменилась.
В свою очередь Риши Сунак заявил журналистам, что не читал эту статью.
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