Как утверждает Андрей Пионтковский, в Вашингтоне активизировалась кремлевская агентура, соблазняющая Соединенные Штаты "мирным планом" для Украины по корейскому сценарию, который будет накладываться также и на юг Украины.

Мирные переговоры

Суть плана в том, что часть территорий Украины РФ планирует аннексировать, а остальная территория – это будет, собственно, независимая Украина, которая может обеспечивать свою безопасность как собственным военным потенциалом, так и любыми военно-политическими союзами, в том числе или с НАТО, Entente Cordiale или ЕС.

"Кремль надеется соблазнить такой "Кореей" США и часть украинского общества, уставшего от войны",

– подчеркнул Пионтковский.

При этом в РФ пугают, что альтернативой "корейского сценария" является "длинная война". Как считает эксперт, неизвестно, насколько долго захватчики намерены вести против Украины войну, однако еще полтора месяца будет сложно, пока Киев не получит всю обещанную Западом помощь.

Пионтковский считает, что корейский сценарий является плохой идеей для Украины. Кроме того, он обращает внимание на фактор Крыма, который является наиболее уязвимым сектором российской военной машины. При этом эксперт напомнил, что даже без собственной авиации и флота Силы обороны выбросили российский ВМС из крымских портов и ежедневно обстреливают вражеские позиции на полуострове.

"Какой невероятной глупостью и какой-то черной изменой было сдать Крым и ее замечательных жителей какой-нибудь российской "Северной Корее". В то время как при минимальной помощи своих верных союзников (Франция, Великобритания, Швеция, Румыния, Польша) Украина может без всякой войны на истощение одной стремительной военной операцией освободить Крым",

– отметил Пионтковский.

При таком условии даже неизвестно, удержится ли российский диктатор Владимир Путин в должности со всеми своими "мирными сценариями".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть мнение по поводу того, что в Украине действительно могут ввести "корейский сценарий" окончания войны с размещением войск ЕС на линии разграничения.





