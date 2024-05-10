Война может закончится по корейскому сценарию с «миротворцами Макрона» на границе

2024-й станет для
террористической России примерно таким же, как для Украины 2023-й, считает
Максим Яли. По его словам, РФ готовит некую наступательную операцию и
генерирует резервы в приграничных областях.
Война в Украине
"Но заявленные
амбиции гораздо выше, чем в итоге будут результаты", — считает эксперт.
Кроме того, он
обращает внимание, что настроения у рашистов близки к настроениям украинцев
годичной давности после успехов наступательных операций осени 2022-го.
"Но поставки
военной помощи из США, а также снарядов из ЕС (в июне должны прийти первые 180
тысяч снарядов) должны эти аппетиты по захвату едва не всего Левобережья
Украины сильно поубавить. Как и колоссальные потери в живой силе, которые несут
рашисты последние месяцы", — считает Яли.
По его словам,
человеческий ресурс у РФ хоть и значительно выше, чем у Украины, но количество
тех, кто готов умирать за деньги все равно ограничен. Поэтому, считает эксперт,
как только военная помощь достигнет линии фронта, ситуация начнёт хотя и
медленно, но меняться.
"Путин и Ко
прекрасно понимают, что "окно возможностей" закрывается. И что успеют
"отгрызть ", завалив трупами и полностью разрушив полностью
украинские города и села в этом году, там и пройдёт линия разграничения", -
говорит эксперт.
По его мнению,
задача максимум для террористов – это выход на административные границы
Донецкой области.
"Но учитывая, как
долго они брали Бахмут, Авдеевку или полностью окружённый Мариуполь, достигнуть
этих целей по итогам летнего-осеннего наступления им не удастся. И вот затем и
появятся "окна возможностей" для переговоров", - говорит политолог и
добавляет, что с большей долей вероятности это произойдет после президентских
выборов в Штатах.
Но, добавил
эксперт, основные события, как и в 2023-м, будут происходить этим летом.
"Если, условно,
2023-й стал годом разочарований после завышенных ожиданий по итогам
контрнаступления ЗСУ, то в 2024-м всё то же самое должно произойти с РФ. Вот
так и следует понимать основной нарратив Запада "не позволить Украине
проиграть войну РФ", - говорит эксперт.
По его словам,
главная задача – выстоять, сохранить государственность и контроль над
территориями.
"Дальше самым
вероятным мне представляется "корейский сценарий". Ни мира, ни войны.
С военным контингентом наших европейских союзников на линии разграничения. Этот
сценарий сейчас активно лоббирует Макрон. Сперва все заявят, что войск в НАТО в
Украине не будет. А затем уже как определённый компромисс подготовят общества
стран ЕС к тому, что под видом миротворцев будут размещать ограниченный
контингент по примеру войны в бывшей Югославии", - заявил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что в НАТО не хотят отправлять свои войска в Украину, поскольку
боятся ядерной войны.
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