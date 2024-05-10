Война может закончится по корейскому сценарию с «миротворцами Макрона» на границе

2024-й станет для террористической России примерно таким же, как для Украины 2023-й, считает Максим Яли. По его словам, РФ готовит некую наступательную операцию и генерирует резервы в приграничных областях.

Война в Украине

"Но заявленные амбиции гораздо выше, чем в итоге будут результаты", — считает эксперт.

Кроме того, он обращает внимание, что настроения у рашистов близки к настроениям украинцев годичной давности после успехов наступательных операций осени 2022-го.

"Но поставки военной помощи из США, а также снарядов из ЕС (в июне должны прийти первые 180 тысяч снарядов) должны эти аппетиты по захвату едва не всего Левобережья Украины сильно поубавить. Как и колоссальные потери в живой силе, которые несут рашисты последние месяцы", — считает Яли.

По его словам, человеческий ресурс у РФ хоть и значительно выше, чем у Украины, но количество тех, кто готов умирать за деньги все равно ограничен. Поэтому, считает эксперт, как только военная помощь достигнет линии фронта, ситуация начнёт хотя и медленно, но меняться.

"Путин и Ко прекрасно понимают, что "окно возможностей" закрывается. И что успеют "отгрызть ", завалив трупами и полностью разрушив полностью украинские города и села в этом году, там и пройдёт линия разграничения", - говорит эксперт.

По его мнению, задача максимум для террористов – это выход на административные границы Донецкой области.

"Но учитывая, как долго они брали Бахмут, Авдеевку или полностью окружённый Мариуполь, достигнуть этих целей по итогам летнего-осеннего наступления им не удастся. И вот затем и появятся "окна возможностей" для переговоров", - говорит политолог и добавляет, что с большей долей вероятности это произойдет после президентских выборов в Штатах.

Но, добавил эксперт, основные события, как и в 2023-м, будут происходить этим летом.

"Если, условно, 2023-й стал годом разочарований после завышенных ожиданий по итогам контрнаступления ЗСУ, то в 2024-м всё то же самое должно произойти с РФ. Вот так и следует понимать основной нарратив Запада "не позволить Украине проиграть войну РФ", - говорит эксперт.

По его словам, главная задача – выстоять, сохранить государственность и контроль над территориями.

"Дальше самым вероятным мне представляется "корейский сценарий". Ни мира, ни войны. С военным контингентом наших европейских союзников на линии разграничения. Этот сценарий сейчас активно лоббирует Макрон. Сперва все заявят, что войск в НАТО в Украине не будет. А затем уже как определённый компромисс подготовят общества стран ЕС к тому, что под видом миротворцев будут размещать ограниченный контингент по примеру войны в бывшей Югославии", - заявил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в НАТО не хотят отправлять свои войска в Украину, поскольку боятся ядерной войны.



