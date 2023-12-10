Какие причины блокады границы Украины со странами ЕС: в чем главная проблема

Сухопутная блокада украинской границы представителями ЕС, похоже, расширяется. К полякам и словакам намерены примкнуть венгры. О чем говорит ситуация? Как искать выход из положения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Решать проблемы следует глобально

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поделился таким комментарием:

"Подразделения Международного союза автомобильного транспорта еще четырех стран, кроме Польши, присоединились к обращению поляков в Еврокомиссию касательно отмены для украинцев транспортного безвиза. Это Венгрия, Словакия, Чехия и Литва. Дело в том, что представители Украины существенно подвинули коллег из вышеназванных стран на внутриевропейских перевозках".

Украинцы, отмечает эксперт, начали активно возить грузы внутри Европы. Например, из Норвегии в Испанию. И это серьезно бьет по карману перевозчиков из ЕС.

будут возникать снова и снова. Решать их следует глобально. На уровне Еврокомиссии. Садиться и разговаривать там всем сторонам. Определяя место украинских аграриев, украинских перевозчиков на рынке ЕС", – подчеркивает Олег Пендзин. "Да, мы нашли временный выход. Теперь фуры возятся поездами. Нам удалось временно обойти блокаду. Но это всё – борьба со следствиями. Проблемы типа тех, что мы уже имели с европейскими аграриями, теперь имеем с перевозчиками

Первые звоночки, напоминает он, были именно на аграрном фронте. Когда к блокированию украинского аграрного экспорта присоединились поляки, румыны, болгары, венгры, словаки. Сейчас аналогичные проблемы – с перевозчиками.

Мы получим мощнейшую оппозицию, причем, от, казалось бы, лояльных к нам восточноевропейских стран. Нам будут придумывать кучу новых обязательств, кучу новых реформ, которые никто из стран Европы у себя не проводил. Просто потому что каждая страна станет защищать своего товаропроизводителя, своего налогоплательщика". "Всё это – звенья одной цепи. То, что мы отложили на будущее в момент подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС. Частью этого документа был Договор о свободной торговле. В котором вместо свободной торговли Украина получила драконовские квоты на аграрную продукцию, а также, по сути, жесткий визовый контроль за транспортными перевозками. И сейчас мы пожинаем плоды того, что подошли к подписанию данных документов явно к тому не готовыми. Отложив проблемы. Которые теперь обнажились во всей своей неприглядности, – поясняет экономист. – Вы думаете, кто-то ждет украинцев на европейском рынке? Нет! Без решения проблем, связанных с конкуренцией, никакого реального разговора о членстве Украины в ЕС не будет

Олег Пендзин резюмирует: украинским властям нужно ехать в Брюссель, решая вопросы на уровне Еврокомиссии.

"Как мы уже сделали по аграрной теме. "Весело" решили. Согласились с тем, что будут установлены контролируемые транзитные коридоры – до портов. И украинская аграрная продукция станет там грузиться, направляясь куда угодно, только не в ЕС. Пока не будут решены экономические вопросы, о политической интеграции Украины в Евросоюз могут говорить только сказочники", – подчеркивает эксперт.

То, что происходит на границе – это не об экономике, а о политике

По мнению кандидата экономических наук, экс-директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, то, что происходит сейчас на границах Украины с соседями-европейцами, это – не про экономику. Не про интересы людей по обе стороны кордона.

За многими такими действиями, я уверен, стоит РФ Она всеми возможными способами подогревает, расширяет это противостояние". "Это о политике, – уверен он. – О том, что некоторые не очень прогрессивные европейские политсилы используют ситуацию в своих интересах. Фактически открывая "второй российский фронт"

Андрей Рязанцев считает, что европейские органы власти должны, наконец, принять волевое, адекватное решение для разблокирования границ с Украиной.

Грузы, которые в условиях войны пересекают в ту или иную сторону нашу границу, являются для Украины жизненно важными. И именно Европа должна быть заинтересована в защите своей восточной границы (силами украинцев) от российской агрессии. Это аргумент во время переговоров с перевозчиками, а, скорее всего, с властями тех стран, которые позволяют, по факту, противоправные действия на своей территории. Существует транспортный безвиз для Украины. И любое противодействие этому — проявление беззакония на территории ЕС", – констатирует эксперт. "Отрадно, что подобные призывы звучат внутри ЕС

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