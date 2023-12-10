Еще в одной стране объявили блокировку границы с Украиной: кто добавился в Польше и Словакии

Венгерские перевозчики объявили о начале блокирования границы с Украиной, подобно тому, как это делали водители из Польши и Словакии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление ассоциации транспортников Венгрии MKFE.

Венгерские перевозчики блокируют границу с Украиной. Фото из открытых источнико

8 декабря перевозчики Венгрии известили о проведении акции протеста, главным образом касающейся перекрытия движения на венгерско-украинской границе. Начало блокировки границы запланировано на 11 декабря. Место проведения перекрытия движения станет КПП "Захони-Чоп" на границе вблизи Украины.

Венгерская ассоциация транспортников MKFE назвала главной целью демонстраций проблемы из-за украинских перевозчиков, влияющих на бизнес в Венгрии.

"Привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к серьезному влиянию на рынок соглашения между ЕС и Украиной, что поставило много венгерских предприятий в критическую ситуацию", — заявляют в Венгрии и добавляют, что "перевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и возобновления лицензионных квот в украинско-венгерских перевозках, а также эффективного и интенсивного контроля украинских перевозчиков".

Также в Венгрии призвали искать пути, чтобы "сдерживать экспансию украинских перевозчиков". Напомним, что подобные акции протеста проходили на границе с Украиной со стороны перевозчиков из Польши и Словакии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия заблокировала границу с Польшей. На пересечении между странами образовалась длинная очередь из автомобилей.

Также "Комментарии" писали венгерского министра Сийярто, который призвал ЕС брать пример с Венгрии из-за "неудачных решений" Брюсселя.