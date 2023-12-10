Главные события недели: какие проблемы накапливаются в Украине

Украина пережила первую полноценную неделю декабря, продолжая отражать вражеские атаки на Авдеевку, а также практически вдоль всей линии фронта. За спиной уже более 650 дней полномасштабной войны, от которой, безусловно, устали и Украины, и ее партнеры. Но мы продолжаем держаться, в том числе, отражая возобновившиеся массированные ракетные удары по нашей стране. Со стороны союзников Украины продолжали звучать слова поддержки, подкрепленные, в том числе, новыми пакетами помощи. Со стороны РФ идут явные сигналы о готовности воевать сколь угодно долго. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями о наиболее значимых, с их точки зрения, событиях уходящей недели (с 4 по 10 декабря).

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Украинская внешняя политика должна строиться на прагматизме

Политический эксперт Сергей Таран важнейшим событием уходящей недели считает продолжение дискуссии касательно предоставления Украине помощи со стороны США.

И дискуссии очень обостряются в связи с разворачивающейся там избирательной кампанией", – поясняет эксперт. "Следует понимать, что речь не просто о разовом пакете поддержки, а о стратегии предоставления Штатами помощи нашей стране. И если ранее эта стратегия базировалась на том, что Украину следует однозначно поддерживать, так как она защищает демократию в мире, то сейчас каждый раз, когда поднимается вопрос о продолжении поддержки, на первый план выходят внутриполитические проблемы США

Как следствие – основная риторика теперь не о том, что Украине следует помогать, потому что это идеологически правильно, важно. А в русле – Украине надо помогать, потому что это выгодно США, акцентирует Сергей Таран. Потому что Украина защищает Западный мир. И, если не будет воевать она, то придется воевать всем странам НАТО, включая США.

"Такая смена в стратегии, в подходах к помощи нашей стране – неимоверно важна. И она будет определять собственно стратегию поддержки Украины Западом в будущем, – уверен эксперт. – Это следует учитывать. Украинская внешняя политика должна строиться на прагматизме. На рационализме. А не на рассчете, что Запад нам будет помогать автоматически. Это важнейшее событие уходящей недели, которое, как минимум, повлияет на весь следующий год".

Мы продолжаем двигаться в русле бюрократического курса, обозначенного МВФ

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук поделился таким комментарием:

"Правительство продолжает не справляться с балансировкой доходной и расходной части бюджета. За 11 месяцев текущего года дефицит составляет 40 млрд долларов. И это при огромных вливаниях, которые делаются в нашу казну международными финансовыми институциями, а также отдельными странами. Хроническая неспособность Кабмина уменьшить дефицит является проявлением инерционной лени. Что создает опасности для макроэкономики Украины".

К сожалению, продолжает эксперт, Кабмин пытается решать проблемы исключительно через усиление регуляторки, через продвижение через Раду законов сомнительного качества. Как тот же закон о криминализации контрабанды, который был жестко (и по делу) раскритикован бизнесом, и принят Радой в итоге с учетом ряда замечаний.

"Однако изначально через парламент почему-то всегда пытаются пропихнуть законопроекты, которые не решают проблемы, а усугубляют их", – акцентирует Ярослав Романчук.

Ярким событием уходящей недели он также считает публикацию социсследования представила Transparency International Ukraine, где в топ-5 проблем Украины на втором месте, уступая лишь войне (96%) вошла коррупция (88%).

"Когда в войну 88% опрошенных указывают на коррупцию как на одну из основных проблем страны (опрос был за ноябрь, тогда как в марте такого мнения придерживалось 77% респондентов), это показатель того, что вся деятельность власти в данном направлении является неэффективной", – констатирует эксперт.

Данные еще одного исследования, по его мнению, являются набатом для нашей системы образования.

Речь о международном исследовании качества образования (PISA), согласно которому лишь 58% украинских учеников базовый уровень математической грамотности, 59% – чтения и так далее.

"Когда 40% украинских детей не имеет базовых знаний – это образовательная катастрофа", – подчеркивает Ярослав Романчук.

По его словам, к сожалению, более месяца не удается решить вопрос с разблокирование украино-польской границы, которое с 6 ноября устроили польские перевозчики.

Кризис идет так долго. Но у наших нардепов и членов правительства, у президента доходят руки до чего угодно (включая возобновление налоговых проверок), только не до разрешения приграничного кризиса. Увы, но мы продолжаем двигаться в русле бюрократического курса, обозначенного МВФ", – констатирует эксперт. "Более того – блокада расширяется. Со своей стороны это начали делать словаки. А теперь в дело хотят вступить еще и венгры

Читайте также на портале "Комментарии" -НАПК вскоре откроет реестр деклараций: плюсы и минусы такого решения.



