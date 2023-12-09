Оккупанты продвинулись под Авдеевкой: что им удалось захватить

Российские оккупационные войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и осуществили подтвержденное продвижение в районе Авдеевки и на западе Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

"Российские войска вели наступательные операции вблизи Авдеевки и подтвердили наступление 8 декабря. Опубликованные 8 декабря геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки). Российские источники утверждали, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к окраинам Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки", — пишут аналитики.

Российские военкоры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном (3 км северо-западнее Авдеевки) и захватили населенный пункт, в то же время другой утверждал, что российские войска удерживают позиции на восточной окраине Степного.

Российские источники утверждали 7 и 8 декабря, что российские войска также атаковали севернее Авдеевского коксохимического завода и вблизи Очеретиного (15 км северо-западнее Авдеевки), Новокалинового, Северного (6 км западнее Авдеевки и промышленной зоны).

В то же время российский источник утверждает, что сложные погодные условия замедлили темпы российских и украинских операций под Авдеевкой.

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