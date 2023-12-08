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Россия прервала паузу в ракетных обстрелах Украины: сколько ракет и дронов удалось сбить ПВО

ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней

сегодня, 10:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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ПВО удалось сбить 5 из 7 дронов-камикадзе и 14 из 19 ракет, запущенных РФ по Украине в ночь на 8 декабря. Вражеские ракеты запустил впервые за последние 79 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общенационального телемарафона заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия прервала паузу в ракетных обстрелах Украины: сколько ракет и дронов удалось сбить ПВО

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Спикер отметил, с вечера враг провел так называемую "разведку боем", выпустив 7 дронов, пять из которых были сбиты.


"Полетели в Днепропетровскую область, пять сбиты. Также по Харьковщине 6 зенитно-управляемых ракет С-300 из Белгородской области запустил противник", — проинформировал Игнат.

Кроме того, как добавил Игнат, под утро были уже пуски ракет Х-101 и Х-55 из предварительно 9 самолетов стратегической авиации Ту-95.

"Разделились самолеты на несколько групп и осуществили пуски крылатых ракет. Предварительно, 19 ракет было запущено, и имеем неплохой результат ПВО – это 14 крылатых ракет. Уничтожены они были на Киевщине и Днепропетровщине", — отметил Игнат.

Спикер добавил, что следовали они курсом в Днепр, оттуда часть ракет направилась в Киев, часть ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области.

"К сожалению, не удалось сбить все", – констатировал он.

Отметим, российские войска в ночь с 7 на 8 декабря атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" из Приморско-Ахтарского района и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ. ППО уничтожены 5 ударных БПЛА противника. Кроме того, ночью оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах города.

Уже утром Россия запустила ракеты со стратегической авиации Ту-95. Ими оккупанты не атаковали Украину больше двух месяцев. Все ракеты, летевшие на Киев, удалось сбить на подлете. В тоже время в Павлоградском районе Днепропетровской области из-за удара ракетами есть погибший и раненые. 




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