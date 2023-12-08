Россия прервала паузу в ракетных обстрелах Украины: сколько ракет и дронов удалось сбить ПВО

ПВО удалось сбить 5 из 7 дронов-камикадзе и 14 из 19 ракет, запущенных РФ по Украине в ночь на 8 декабря. Вражеские ракеты запустил впервые за последние 79 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общенационального телемарафона заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Спикер отметил, с вечера враг провел так называемую "разведку боем", выпустив 7 дронов, пять из которых были сбиты.

"Полетели в Днепропетровскую область, пять сбиты. Также по Харьковщине 6 зенитно-управляемых ракет С-300 из Белгородской области запустил противник", — проинформировал Игнат.

Кроме того, как добавил Игнат, под утро были уже пуски ракет Х-101 и Х-55 из предварительно 9 самолетов стратегической авиации Ту-95.

"Разделились самолеты на несколько групп и осуществили пуски крылатых ракет. Предварительно, 19 ракет было запущено, и имеем неплохой результат ПВО – это 14 крылатых ракет. Уничтожены они были на Киевщине и Днепропетровщине", — отметил Игнат.

Спикер добавил, что следовали они курсом в Днепр, оттуда часть ракет направилась в Киев, часть ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области.

"К сожалению, не удалось сбить все", – констатировал он.

Отметим, российские войска в ночь с 7 на 8 декабря атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" из Приморско-Ахтарского района и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ. ППО уничтожены 5 ударных БПЛА противника. Кроме того, ночью оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах города.

Уже утром Россия запустила ракеты со стратегической авиации Ту-95. Ими оккупанты не атаковали Украину больше двух месяцев. Все ракеты, летевшие на Киев, удалось сбить на подлете. В тоже время в Павлоградском районе Днепропетровской области из-за удара ракетами есть погибший и раненые.



