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Оккупанты ударили по Харькову: последствия минимум 6 взрывов

Среди пострадавших – 25-летний мужчина, его госпитализировали с взрывными травмами, сообщили в полиции

сегодня, 07:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в ночь на пятницу, 8 декабря 2023 года, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову. Известно о по меньшей мере одном пострадавшем в результате атаки. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, враг нанес не менее пяти ударов. По предварительной информации, пострадали несколько жилых домов в разных районах города.

Оккупанты ударили по Харькову: последствия минимум 6 взрывов

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

"Сейчас известно об одном пострадавшем человеке. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы", – написал Терехов.


Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что было нанесено шесть ракетных ударов по городу. Зафиксировали попадание в Холодногорском и Шевченковском районах. Предварительно удар россияне нанесли ракетами С-300. Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

В полиции Харьковской области сообщили, что, по предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека. 25-летний мужчина был госпитализирован.

"По предварительным данным, в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый – 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное", – рассказали правоохранители.

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