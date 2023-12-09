НАПК вскоре откроет реестр деклараций: плюсы и минусы такого решения

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) после 10 декабря откроет для всех граждан доступ к Реестру деклараций. Председатель общественного совета при НАПК Екатерина Бутко уточнила, что будет открыт доступ и к декларациям сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) и военно-врачебных комиссий (ВВК). Как оцениваете данное решение? К чему оно может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

В Украине откроют публичный доступ к Реестру деклараций

Открытие Реестра деклараций – нормальный процесс, а не что-то чрезвычайное

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников напоминает, что открытие Реестра деклараций именно в таком виде (для всех, за редким исключением) является одним из требований наших зарубежных партнеров в ракурсе евроинтеграционных перспектив Украины.

"На этой неделе также приняли ряд таких, надеясь, что со середины декабря начнутся переговоры о нашем вступлении в ЕС, – отмечает эксперт. – Это нормальный процесс, не считаю его чем-то чрезвычайным. До полномасштабного российского вторжения декларации были открыты. И любые желающие могли посмотреть, у кого какие активы, доходы и расходы".

По его мнению, то, что будут раскрыты декларации представителей ТЦК и ВВК – тоже неплохо с точки зрения открытости общества.

"Хоть я не уверен, что, если люди участвуют в каких-то теневых схемах по уклонению от мобилизации, они это срочно станут декларировать. Но в общем и целом чиновники должны понимать, что, если они пытаются действовать за пределами правового поля, это станет известно самым широким слоям населения", – констатирует Алексей Плотников.

Подобных реестров нет нигде в мире

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"Я категорически против открытия Реестра деклараций для всех, а не только для правоохранительных органов и органов, которым положен такой доступ. Тем более в условиях войны. Постоянные ссылки, что нас не примут в ЕС или НАТО, если мы этого не сделаем, являются манипуляциями. Подобных реестров нет нигде в мире. Желательно уточнить у всех этих "профессиональных общественных активистов" (на укр. "професійні громадські активісти", для меня сокращенно – "поганці"), которые входят в один пул и финансируются из одного зарубежного кармана, понимают ли они, что совершают преступления, связанные с государственной изменой, с подрывом обороноспособности Украины, с дискредитацией органов госвласти? И всё это – во время войны!".

Ростислав Кравец считает, что открытие на всеобщее обозрение такого реестра в нынешних условиях даст возможность противнику использовать ИПСО в отношении госчиновников. И еще больше подорвет доверие граждан Украины к органам государственной власти.

"Что в дальнейшем может привести к проигрышу нашей страны в войне с РФ, – предупреждает эксперт. – Нельзя исключать, что целью некоторых наших "партнеров" и оплачиваемых ими "активистов" является именно это".

У нас, напоминает Ростислав Кравец, есть специальные органы, которые должны проверять декларации госчиновников.

"И эти самые органы (активно поддерживаемые всё теми же "активистами") получили фактически неограниченные полномочия. Их незаконно вывели из состава Генпрокуратуры, расширили штат. У них есть все возможности для борьбы с коррупцией. Есть отдельное агентство, созданное для этого – с громадными бюджетом и штатом. Зачем же делать декларации – публичными? Лично я расцениваю это как помощь врагу во время войны, – признался эксперт. – А всех, кто это продвигает – причастными к госизмене".

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