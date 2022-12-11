Итоги недели военной зимы: наиболее значимые события – как они отобразятся на жизни украинцев

Первая полноценная неделя декабря выдалась непростой для Украины. Мы пережили очередную массированную ракетную атаку со стороны РФ, ситуация на фронтах остается сложной, а Путин открыто заявляет, что не собирается останавливаться. Однако Украина не просто держится, но и продолжает наносить по стране-агрессору болезненные удары. Специально для издания "Комментарии" эксперты выделили наиболее значимые события уходящей недели.

Война в Украине. Фото: DW

Всю эту неделю россияне активно штурмовали Бахмут, но ВСУ продолжают там вести маневренную оборону

По мнению генерала армии Украины, экс-главы Внешней разведки Украины Николая Маломужа, уходящая неделя в очередной раз доказала, что стратегия Путина на продвижение российской армии по приоритетным направлениям – не реализуется.

"Он уже неоднократно ставил задачи захватить Бахмут и в целом Донецкую область. Но сроки то и дело смещаются, количество погибших оккупантов увеличивается, а особого продвижения нет. А у Путина это уже некий психологический "пунктик". Однако даже этой задачи так называемой "спецоперации" выполнить не удаётся. Потому российский диктатор, как мантру, повторял и повторяет (в том числе на этой неделе), что цели и задачи "спецоперации" (по сути – агрессивной войны) будут реализованы. Меняя при этом что цели и задачи, что сроки их реализации", – отмечает генерал.

Он подчеркивает, что "вагнеровцы", "мобики" (как российские, так и с оккупированных украинских территорий) всю эту неделю активно штурмовали Бахмут. Но ВСУ продолжают там вести маневренную оборону.

"Иногда мы отходим, но не критично. А на Луганском направлении еще и продвигаемся вперед. Плюс – активно действуем на юге, уничтожая инфраструктуру, штабы, склады, живую силу и логистику противника. Всё это в целом, – считает Николай Маломуж, – демонстрирует, что ситуация складывается явно не по путинским планам. Отсюда и участившиеся заявления в ракурсе российско-украинской войны – путинские, а также его приспешников – в стиле "всё в порядке, всё по плану". Хоть если бы всё было так, не пришлось бы делать такие заявления".

Еще один важным моментом уходящей недели эксперт называет то, что массированная ракетная атака, которую россияне провели в понедельник, 5 декабря, впервые с начала таких ударов не достигла эффекта, на который они рассчитывали. Вражеские ракеты на 90% были сбиты нашей системой ПВО. На некоторых направлениях было попадание 10 из 10, 9 из 10.

где расположены стратегические бомбардировщики, которые обстреливают Украину баллистическими ракетами. Были поражены Т-95, Т-22 – мощные ракетоносители, которые могут быть использованы как носители ядерного вооружения. И тут важен подрыв не столько в количественном формате, сколько сам его факт – мощный удар по военно-политическому престижу России На этих аэродромах должна действовать мощная система ПВО, которая не показала своей эффективности. К тому же, это секретные объекты, – акцентирует экс-глава Внешней разведки. – И если мы говорим о возможном участии в происшедшем украинских спецслужб или нашей агентуры, то это – блестящая работа. С одной стороны, мы упредили пуски ракет с этих бомбардировщиков, с другой – показали уязвимость данных объектов в частности и России в целом. И в стране-агрессоре уже начались брожения – как так получилось, что стратегически аэродромы оказались под ударом?". "И, конечно, значимым моментом этой недели, связанным с тем, о котором я сказал выше, стал подрыв мифа о мощности российской системы ПВО, о том, что территория РФ стопроцентно защищена. Удары были нанесены по аэродромам "Энгельс-2" в Саратовской области и "Дягилево" под Рязанью

Кроме того, продолжает генерал, в течение этой недели то и дело гремели взрывы, на других территориях России, в оккупированном Крыму, на временно захваченных противником территориях материковой Украины. Эффективно уничтожались как боевые средства врага, так и личный состав.

"На днях такие точные удары зафиксированы в Мелитополе (Запорожская область), а также в Кадиевке-Стаханово (Луганская область). В плане уничтожения вражеских ресурсов, штабных структур, боеприпасов мы переходим к глубинным операциям – как на территории РФ, так и на временно оккупированных землях Украины. Что является очередной демонстрацией того, что украинцы научились воевать комплексно", – констатирует Николай Маломуж.

НБУ оставил учетную ставку на уровне 25% — это отличная новость

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко позитивным итогом недели считает, что НБУ оставил учетную ставку на уровне 25%.

"Ранее были разговоры, что в связи с ускорением инфляции, учетную ставку могут поднять. А раз не подняли, значит, инфляция не ускоряется. Да, она высокая. Но замедлила свой рост. А в нашей ситуации даже такая относительная стабильность – уже отличная новость", – считает эксперт.

Это же, по его словам, подтверждает курс валют. Он стал настолько скучным, что это просто замечательно. За неделю мы не увидели девальвации, доллар в обменниках остается на уровне 40 грн.

Еще один важный, по мнению Александра Охрименко, момент – Совет ЕС утвердил пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро в 2023 году.

"Там, правда, еще Европарламент должен проголосовать. Но и этот шаг – отличная новость, – говорит экономист. – В то же время, надо понимать, что это – не подарок, а кредит. Да, долгосрочный (на 24 лет), с 10 годами льготного периода (можно не погашать это время), под процент "ниже плинтуса". И всё же это кредит".

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