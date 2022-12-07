Взрывы на аэродромах в РФ: как такие атаки стали возможны – почему это сигнал для Путина и Лукашенко

Топ-темой недели остаются удары по российским аэродромам. Атаку дроном авиабазы "Энгельс" в Саратовской области некоторые приравнивают с потоплением флагманского крейсера "Москва". Кроме того, были диверсии на аэродромах под Рязанью и в районе Курска. Не исключено, что РФ может теперь рассредоточить свои бомбардировщики, пишет Reuters, подчеркивая то, что россияне стали менее уверенными в том, что где-либо безопасно. Почему такие атаки стали возможны? О чём это говорит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Взрывы. Фото: из открытых источников

Удары по российским военным аэропортам были не только плевком в сторону Путина, но и сигналом для Лукашенко

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что такие удары стали возможны, потому что Украина обрела потенциал для их нанесения.

"У нас уже несколько лет разрабатывался беспилотник "Сокол-300". Его технические характеристики (в частности, дальность полета в 1,3 тыс км) позволяют атаковать цели на таком расстоянии, как аэродром в Энгельсе", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что мы показали способность атаковать объекты на российской территории без использования западного оружия.

"Это важно для нас, и для Запада, и для РФ. Мы знаем, что наши партнеры категорически против того, чтобы Украина использовала их оружие для ударов по российской территории. В связи с этим даже сокращаются технические характеристики некоторых передаваемых нам вооружений. Используя же свои разработки, мы не даем повода россиянам говорить о том, что Запад напрямую вовлечен в войну", – поясняет Павел Жовниренко.

По его словам, тактика атак на объекты за пределами территорий, контролируемых украинской армией, имеет ряд общий черт. К примеру, использование горючего. На Крымском мосту взорвались цистерны с горючим. В Курске на аэродроме – нефтенакопитель. В Рязани – бензовоз.

"Возможно, в РФ работают диверсионные группы – партизанские, из числа россиян-оппозиционеров. Синхронность взрывов (в Рязани и Энгельсе, к примеру) показывает, что, если это были российские диверсионные группы, то они координировались Украиной", – отмечает эксперт.

Он уверен, что нам нужно бить везде всюду для уменьшения потенциала российской агрессии.

"Удары по российским военным аэропортам были не только плевком в сторону Путина, но и сигналом для Лукашенко, – считает Павел Жовниренко. – До сих пор Украина не атаковала военные объекты на территории Беларуси. То наше терпение заканчивается в связи с всё большим расширением использования РФ территории Беларуси для агрессии против Украины".

Мы сперва потопили крейсер "Москва", еще ряд кораблей, теперь пришел черед стратегических бомбардировщиков дальнобойной авиации

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

"Я вчера беседовала с военным экспертом Михаилом Самусем. По его мнению, все три аэродрома – и Курский, и Саратовский, и Рязанский – были атакованы дронами. Это говорит о том, что Украина смогла либо восстановить, либо наладить новое производство дальнобойных БПЛА. Об этом еще в середине ноября говорил Укроборонпром, подчеркивая, что будут проводить испытания таких дронов. Видимо, Украины именно их – старых советских, но усовершенствованных – и применила на этой неделе".

Татьяна Попова отмечает, что дальнобойная авиация после ракетоносителей морского базирования наносила нам самый большой урон.

"Мы сперва потопили крейсер "Москва", еще ряд кораблей, которые могли быть носителями ракет типа "Калибр". Теперь пришел черед стратегических бомбардировщиков дальнобойной авиации. Уменьшение ракетоносителей снижает и возможности РФ для атак на нашу страну. Тем самым уменьшаются риски ударов по нашим гражданским объектам, включая энергетическую инфраструктуру", – поясняет эксперт.

По ее словам, любой из военных аэродром, любой стратегический бомбардировщик, корабль-ракетоноситель противника – легитимная цель для Украины.

"В ракетном обстреле нашей страны в понедельник должно было участвовать на 6 или 8 стратегических бомбардировщиков больше. То есть, так или иначе, пострадало именно такое количество российских самолетов, которые не смогли бить по нашим городам, – подчеркивает Татьяна Попова. – И в стратегическом смысле такая атака на вражеские аэродромы – успех, действительно, не меньший, чем потопление крейсера "Москва". И точки зрений практической, и с моральной. Мы в очередной раз показали миру, что Россию надо не бояться, а бить. Бить, в том числе, на ее территории".

Важнейшим является тот факт, что такие удары по самолетам, кораблям и складам ракет уменьшают количество потенциальных обстрелов украинской инфраструктуры и гражданских объектов

По мнению телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка, такие атаки стали возможны, потому что ГУР, ВСУ и другие подразделения Сил Обороны Украины нашли ресурсы – материальные (дроны, исполнители, возможно ДРГ возле российских аэродромов) и моральные.

"В смысле – наши отважились атаковать критические для оккупантов объекты далеко в глубине страны-оккупанта, – поясняет он. – Важнейшим, по-моему, является тот факт, что такие удары по самолетам, кораблям и складам ракет уменьшают количество потенциальных обстрелов украинской инфраструктуры и гражданских объектов. Вангую, что такая охота за самолетами противника будет продолжаться многими средствами".

Игорь Кондратюк считает, что без разоружения россии ее не победить.

"Эта имперская гидра будет продолжать периодически идти войной на Украину. И не только на Украину. Поэтому необходимо максимально уничтожать все передовые российские средства ведения войны", – уверен эксперт.

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