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В ВСУ рассказали, что после взрывов на военных аэродромах стоит ожидать от России

Юрий Игнат объяснил, что сделают в Кремле, но Украине "не легче"

сегодня, 11:12
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Автор:

Кравцев Сергей

Взрывы на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" станет сигналом для российского командования, что нужно как можно быстрее переместить стратегическую авиацию. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Київ" заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ВСУ рассказали, что после взрывов на военных аэродромах стоит ожидать от России

Взрывы. Фото: из открытых источников

"Этот "хлопок", который произошел по непонятным причинам на территории РФ, он вызвал реакцию. Может будут сделаны меры по перемещению техники. Летальные аппараты, которые были повреждены, они будут долгое время восстанавливаться. От этого радостно, но не легче, потому что у РФ еще много самолетов такого типа. Но каждый "хлопок" нам на радость, будем смотреть как противник будет на это реагировать", — отметил Юрий Игнат.

Стоит отметить, что похожую информацию озвучили в британской разведке, где заявили, что российское военное командование отдаст приказ переместить стратегические бомбардировщики для рассредоточения на разных авиабазах после взрывов на "Энгельсе" и под Рязанью.

Читайте также на портале "Комментарии" — оправдан ли "потолок" цены на российскую нефть – почему именно на такой шаг пошел Европейский Союз.                                                                                         

Также издание "Комментарии" сообщало — ЧП на стратегически важных российских аэродромах: о чем говорит произошедшее. Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — российско-украинская война не сбавляет обороты: чего ждать в ближайшем будущем на фронтах в Украине, и внутри России.



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Источник: https://t.me/kyivtv/33229
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