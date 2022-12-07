В ВСУ рассказали, что после взрывов на военных аэродромах стоит ожидать от России

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Кравцев Сергей
Взрывы на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" станет сигналом для российского командования, что нужно как можно быстрее переместить стратегическую авиацию. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Київ" заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Взрывы. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, что похожую информацию озвучили в британской разведке, где заявили, что российское военное командование отдаст приказ переместить стратегические бомбардировщики для рассредоточения на разных авиабазах после взрывов на "Энгельсе" и под Рязанью.
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Также издание "Комментарии" сообщало — ЧП на стратегически важных российских аэродромах: о чем говорит произошедшее. Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.
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