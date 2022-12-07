В ВСУ рассказали, что после взрывов на военных аэродромах стоит ожидать от России

Взрывы на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" станет сигналом для российского командования, что нужно как можно быстрее переместить стратегическую авиацию. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Київ" заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Взрывы. Фото: из открытых источников

"Этот "хлопок", который произошел по непонятным причинам на территории РФ, он вызвал реакцию. Может будут сделаны меры по перемещению техники. Летальные аппараты, которые были повреждены, они будут долгое время восстанавливаться. От этого радостно, но не легче, потому что у РФ еще много самолетов такого типа. Но каждый "хлопок" нам на радость, будем смотреть как противник будет на это реагировать", — отметил Юрий Игнат.

Стоит отметить, что похожую информацию озвучили в британской разведке, где заявили, что российское военное командование отдаст приказ переместить стратегические бомбардировщики для рассредоточения на разных авиабазах после взрывов на "Энгельсе" и под Рязанью.

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