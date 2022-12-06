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В британской разведке спрогнозировали действия России на взрывы на "Энгельсе" и под Рязанью

Британская разведка предполагает, что российское командование будет пытаться наказать офицеров, которые будут считаться ответственными за взрывы на авиабазах

6 декабря 2022, 11:30 comments2046
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское военное командование отдаст приказ переместить стратегические бомбардировщики для рассредоточения на разных авиабазах после взрывов на "Энгельсе" и под Рязанью. Так, только на протяжении 5 декабря, по сообщениям из открытых источников, стало ясно, что как минимум два бомбардировщика Ту-95 были повреждены на "Энгельсе" и три человека погибли в Дягилево, когда взорвался бензовоз. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчёте Министерства обороны Великобритании, со ссылкой на данные разведки в Twitter.

В британской разведке спрогнозировали действия России на взрывы на "Энгельсе" и под Рязанью

Аэродром. Фото: из открытых источников

Британские разведчики официально причины взрывов не были подтверждены. При этом, если Москва рассматривает произошедшее, как намеренное нападение, то она наверняка будет рассматривать их как одними из наиболее стратегически значимых провалов системы защиты со времени ее вторжения в Украину.

В разведке обратили внимание, что места, где произошли взрывы, размещены в глубине России. Авиабаза "Энгельс" находится на расстоянии более 600 км от украинской границы и является главной оперативной базой российской авиации дальнего радиуса действия в западной части России. На этой авиабазе размещается более 30 тяжелых стратегических бомбардировщиков. Эти самолеты Россия использует для ядерного сдерживания, а также для атак по территории Украины, когда применяются обычные бомбардировщики. Чтобы в дальнейшем избежать потери самолетов, скорее всего, россияне размесят их сразу на нескольких авиабазах.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1600022089104334850?s=20&t=WmafzfMRhUqOQe5xCIbQGQ
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