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ВСУ ударили по самому главному аэродрому России

Удар по стратегическому российскому самолету приравнивают с потоплением "Москвы"

6 декабря 2022, 21:45 comments4568
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Автор:

Моесеенко Валентина

Військовий аеродром " Енгельс - 2" у Саратовській області РФ - серце Військово — космічних сил Росії. Про це в ефірі " Еспресо " розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков, передають "Коментарі".

ВСУ ударили по самому главному аэродрому России

Стратегічний аеродром "Енгельс-2" ВКС РФ

"Якщо ми беремо Енгельс -2 – то це удар у серце ВКС РФ. Це найголовніший аеродром усієї стратегічної авіації. Удар по ньому можна порівняти десь із знищенням та ударами дронами-камікадзе у Севастопольській бухті ", – заявив експерт, переконуючи, що це – історичний момент.

Напередодні, 5 грудня, зазнали удару російські військові аеродроми в Рязанській та Саратовській областях. Загинуло троє військових, ще четверо поранено . За не офіційною інформацією, пошкоджено двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і вибухнула цистерна. Того ж дня у міноборони РФ визнали, що аеродроми зазнали удару.     

"Росіянам потрібно почухати затишок і подумати, хто це зробив, а як це все сталося, призначити винних, але тривожний для них сигнал", — заявив в ефірі каналу FreeДом спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він же сказав, що супутник і продемонстрував, що Росія , швидше за все, готувала нові удари по Україні. 

 

Литва "Енгельс-2" — військова авіабаза російських стратегічних бомбардувальників, розташована за 14 км від Саратова. Аеродром має злітно-посадкову смугу близько 3500 метрів. На базі два важкі бомбардувальні авіаполки, на озброєнні яких стоять стратегічні ракетоносці Ту-160М і Ту-95МС, здатні нести ядерну зброю. Саме звідти російська армія регулярно завдає ударів крилатими ракетами по Україні, їхньою метою здебільшого стають об'єкти енергетики. 

 

Про що говорять ці НП на російських аеродромах ? Портал "Коментарі" із цими питаннями звернувся до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – згідно із закритими опитуваннями, підтримка війни проти України з боку росіян зменшується. Чи можна очікувати бунтів усередині країни-агресора у найближчому майбутньому? Чи є ймовірність, що путінський режим зметуть? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



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Источник: https://espreso.tv/udar-po-engelsu-mozhna-porivnyati-z-potoplennyam-kreysera-moskva-golovred-defense-express-katkov
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