О чем говорят новые заявления Путина – есть ли признаки того, что его попытаются сместить

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд новых заявлений в ракурсе войны против Украины. В частности, признал, что она может затянуться на длительный срок, сравнил себя с Петром I, комментируя захват новых территорий, заверял, что второй волны мобилизации в РФ не будет. Кроме того, выдал очередную ложь об ВСУ (якобы за оставление боевых позиций расстреливают перед строем военных) и признал, что российские оккупанты порой сбегают с поля боя. О чем говорят эти путинские заявления? Как он себя ведет в последнее время? Есть ли признаки того, что его попытаются сместить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин понимает невозможность выиграть нынешнюю войну в Украину, но не хочет и не может ее проигрывать

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что у каждого из путинского заявлений – своя смысловая нагрузка.

"Заявление о том, что война может затянуться на длительный срок, отражает и реальную, объективную ситуацию, и, одновременно, интересы Путина. Он понимает невозможность выиграть нынешнюю войну в Украину (во всяком случае, в том виде, как он планировал в начале своей "СВО"), но не хочет и не может ее проигрывать – иначе, как минимум, потеряет свою репутацию и "запланированное место в истории", а по максимуму – может потерять власть и даже жизнь. Выход из этого противоречия он, вероятно, видит в затяжной войне, войне на истощение. Видимо, он исходит из того, что для россиян такие войны привычны, и в этом случае для него меньше рисков. К тому же он надеется, что Запад не выдержит затяжной войны и пойдет на переговоры с Путиным", – поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что сравнение с Петром I звучит от Путина не первый раз. Очевидно, поясняет Владимир Фесенко, создатель российской империи является историческим образцом для Путина, который видит себя в роли ее воссоздателя.

"Заверение, что второй волны мобилизации в РФ не будет, противоречит тезису о затяжной войне. При затяжной войне новые волны мобилизации неизбежны, – акцентирует политолог. – Но Путин уже знает, что официальная массовая мобилизация очень напрягает российское общество, усиливает социальную и политическую тревожность, создает разнообразные проблемы для Кремля. Поэтому мобилизацию в России будут проводить в текущем режиме без официальных заявлений о ее сроках и масштабах".

Ложь о ВСУ – типичный прием Путина и кремлевской пропаганды, отмечает эксперт. Они приписывают Украине (иногда Западу) то, что делают сами.

"Публичные казни практикуют пригожинцы, путинские нукеры. А Путин пытается это приписать украинцам, – подчеркивает Владимир Фесенко. – К тому же, Путину надо как-то объяснять упорство украинского сопротивления. Поскольку Украину и украинский патриотизм он отрицает, то пытается придумывать для себя логичные объяснения. И эти объяснения очень ярко характеризуют авторитарный, диктаторский стиль его мышления".

Эксперт считает, что Путин пытается сохранять хорошую видимость (хорошую телекартинку) при плохой для себя ситуации.

"Он пытается убедить и своих сторонников и, возможно, самого себя, что всё в порядке, что всё идет по плану, надо только немного потерпеть, – объясняет политолог. – И он также пытается демонстрировать собственную активность, и что он все контролирует и всем руководит (что он не только в бункере)".

Комментируя вероятность смещения Путина, эксперт отмечает, что многие люди, обсуждающие эту тему, выдают желаемое за действительное.

"Если кто-то и имеет намерение сместить Путина, то вряд ли будет это как-то показывать. Иначе для него (или для них), это плохо закончится. Кроме того, мало иметь намерения "сместить", надо еще иметь и возможность для этого. А такую возможность могут иметь только российские силовики. Для нас это мало что меняет ("хрен редьки не слаще"), могут быть изменения даже в худшую сторону. Поэтому не стоит зацикливаться на этой теме. Наши проблемы с российской агрессией мы должны решать сами – через вытеснение российских оккупантов с украинской земли. А чем больше будет поражений россиян в Украине, тем больше шансов на то, что путинский режим начнет шататься " .

Фатальным для путинского режима может стать еще одно существенное военное поражение РФ, которое неизбежно

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

"Заявления Путина о том, что война может затянуться надолго, это больше его игра на западную аудиторию. Поскольку Россия понимает катастрофическое положение в военном плане, особенно в преддверии зимы, он пытался продавить переговоры. Целью которых является исключительно замораживание конфликта, накопление новых сил для очередного витка агрессии. Путин – это точно не тот человек, который желает мира".

В то же время, продолжает эксперт, экономическая ситуация на Западе – не самая лучшая. На то есть ряд причин, в том числе те, что вызваны российской агрессией против Украины.

"Но западные партнеры продолжают нас поддерживать. При этом есть определенное недовольство ситуацией, ухудшением своего благосостояния, в определенной части европейского и американского общества. И Путин на этих настроениях старается играть. Мол, слушайте, мы тут готовы воевать десятилетиями! А вы готовы столько поддерживать Украину, тратя свои средства? Может, стоить надавить Украину, чтобы были переговоры как можно скорее? Но это пустые надежды, – уверен Игорь Петренко. – На часть западноевропейских стран это может повлиять. Но центральноевропейские, восточноевропейские на эти заявления не поведутся. Они прекрасно понимают, какую угрозу несет РФ – и почему нужно поддерживать Украину вплоть до победы нашей страны над агрессором".

Путин, напоминает эксперт, уже пугал применением ядерного вооружения, терактами на АЭС, "грязной бомбой". Теперь – войной в долгую, пытаясь играть на меркантильных настроениях части Запада.

"Что касается путинского сравнения себя с Петром I, то подобные реляции для российского диктатора не новы. При этом они играют ему больше в минус, чем в плюс. Теоретически это может использовать роспропаганда, показывая Путина как собирателя русских земель. Но это же – сигнал российским элитами. Что Путин заигрался, что он окончательно теряет связь с реальностью", – подчеркивает Игорь Петренко.

Заявление о прекращении мобилизации и не возобновлении ее он считает ложью. Мобилизация, уверен эксперт, продолжается, просто скрыто. Потому что открытая не нашла поддержки у российского населения, спровоцировав даже протесты в ряде регионов. Так что просто будут "выдергивать" на фронт отдельных людей, продолжая врать, что этого нет, прогнозирует доктор политических наук.

По его мнению, фатальным для путинского режима может стать еще одно существенное военное поражение РФ, которое неизбежно. Речь, к примеру, о потере еще какого-то опорного пункта (а то и ряда их) на временно оккупированной территории Украины. Предпосылки для чего созданы значительным ухудшением положения российских войск зимой (невозможность наладить логистику из-за эффективных действий ВСУ – ударов по складам, инфраструктуре и так далее).

"Это будет очередной серьезный репутации удар по Путину, подтверждение того, что т.н. "СВО" не имеет перспектив, а Россия теряет всё, что только можно, по всем направлениям, продолжая безумную агрессию во имя безумных путинских идей", – резюмирует Игорь Петренко.

Все разговоры вокруг возможного смещения Путина идут в рамках информационной войны

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует: даже минимизированное признание Путиным неудач на фронте, подтверждает, что в Кремле осознали – летнюю военную кампанию 2022 года россияне проиграли.

"Потому, – поясняет эксперт, – было принято политическое решение о ставке на продолжении войны более жесткими методами. А именно – укрепить командный состав, политическую составляющую, логистику. Чтобы вести так называемую затяжную войну. То есть, высшее военно-политическое руководство страны-агрессора адекватно оценивает происходящее на поле боя. Включая поражения своей армии".

По мнению Олега Старикова, то, что Путин проводит аналогии между собой и Петром I, рассказывает байки о расстрелах личного состава в рядах ВСУ – это политические заявления, направленные на внутреннюю аудиторию РФ. В отличие от предупреждений о том, что война будет долгой – тут уже основные адресаты за рубежом.

"Учитывая, что агрессор оценил обстановку, осознал причины поражения летней кампании, он начал готовиться к зимней кампании. По прогнозам нашего Генштаба и английской, американской разведок, зимой будет некое ослабление боевых действий. Но я считаю, что они ошибаются, – говорит Олег Стариков. – И это демонстрируют ожесточенные сражения за Бахмут, где, к большому сожалению, в изнурительных боях "сжигаются" наши многочисленные ресурсы и лучшие люди. Тогда как россияне бросают туда свой маргинез – завербованных ЧВК зэков и так далее. А у нас там, подчеркиваю, гибнет элита ВСУ и общества. Похоже, политическая целесообразность и военная необходимость вошли тут в противоречие. Нас ожидает тяжелый зимний период, в том числе связанный с изнурительными боевыми действиями".

Эксперт уверяет, что все разговоры вокруг возможного смещения Путина, все материалы о том, что в Москве якобы идет борьбы разных "башен Кремля" (кто станет преемником) – идут в рамках информационной войны, информационно-психологических операций (ИПСО).

"Там, действительно, идет война между четырьмя башнями Кремля: военная разведка, внешняя разведка, ФСБ и условные либералы ("партия мира"). Но они воюют не против Путина, а за внимание Путина, за "доступ к телу". За то, чтобы он принял их точку зрения", – поясняет Олег Стариков.

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