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ПВО Patriot в Украине не будет: как объяснить решение Запада – почему оно не стало неожиданностью

Украине нужно не опускать руки, а продолжать доносить союзникам мысль - если коллективный Запад откажется мощно поддерживать Украину в этой войне, то следующими станут Польша, страны Балтии и так далее

сегодня, 15:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина не получит от Польши системы ПВО Patriot, предлагаемые полякам ГерманиейПольские власти разместят данные ЗРК на своей территории, выражая при этом разочарование позицией официального Берлина. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" данную ситуацию, а также в целом вопрос поставок Украине вооружений для отражения российской агрессии.

ПВО Patriot в Украине не будет: как объяснить решение Запада – почему оно не стало неожиданностью

ПВО Patriot. Фото: из открытых источников

У зарубежных партнеров всё еще сохраняется инерция страха перед РФ – типа, мощной ядерной державой

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков уверен, что никаких проблем от непоставок в Украину систем Patriot не предвидится. 

"Их нам и так не обещали – это инициатива Польши, которую Германия "зарубила". Для качественной эксплуатации этого комплекса персонал обучается полгода. Через полгода войны у нас может на фронтах все поменяться. Но было бы замечательно, если бы Польша этими самим Patriot сбивала российские ракеты над украинской территорией, тем самым защищая страны НАТО", – отмечает аналитик.

По его мнению, зарубежные партнеры не поставляют нам дальнобойные высокоточные вооружения потому, что всё еще сохраняется инерция страха перед РФ – типа, мощной ядерной державой.

"Хотя все думающие люди уже давно увидели, что РФ – это сплошной блеф, имитация и наглые понты. В том числе, и в сфере ядерного оружия. Но чем ближе к нашей победе, тем больше у нас будет всего того, в чем мы нуждаемся прямо сейчас, – прогнозирует Александр Кочетков. – Потому что к украинской победе захотят примазаться все мировые политики. После сложной зимы, которую надо выдержать, вооружение в Украину пойдет по-настоящему массово".

Украине нужно настаивать на том, что безопасностные вопросы той же Польши, да и ЕС в целом, решаются сейчас именно в нашей стране

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:

"Украинцы должны понять, что для европейского политика важнее всего – его избиратель. Там демократия, люди реально голосуют и их голоса имеют реальный вес. Потому любой политик в ЕС – польский, германский и так далее – ориентируется именно на свой электорат и на национальные интересы именно своей страны".

Потому, продолжает Николай Мельник, абсолютно логично, что в той же Польша в итоге согласилась, чтобы системы Patriot разместили именно на ее территории. Данные ЗРК, подчеркивает эксперт, эффективны за их счет польские политики могут рапортовать о том, что сделали свою страну более обороноспособной.

"Что делать Украине? Настаивать на том, что безопасностные вопросы той же Польши, да и ЕС в целом, решаются сейчас именно в нашей стране. И если мы проиграем (чего, конечно, не произойдет, но этим тезисом следует оперировать), то Европы захлестнет небывалая миграционная волна. Со всеми вытекающими последствиями. Более того – если коллективный Запад откажется мощно поддерживать Украину в этой войне, то следующими станут Польша, страны Балтии и так далее. Потому что Россия уже не остановится. А за ней начнут войны другие авторитарные режимы. Именно поэтому Украину следует поддерживать всеми силами и средствами, а РФ надо побеждать", – поясняет эксперт.

Основная нагрузка по донесению этих тезисов ложится на украинских дипломатов, акцентирует Николай Мельник. Именно он, уверен политолог, должны активно работать как с Европой, так и с США. Именно Штаты, напоминает эксперт, являются наиболее мощным членом НАТО.

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