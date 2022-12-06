Украина не получит от Польши системы ПВО Patriot

Віце-прем'єр та міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Польща вживає заходів щодо розміщення на своїй території ракетного комплексу Patriot, наданого Німеччиною, пишуть "Коментарі" з посиланням на zn.ua.

Система ППО Patriot

Після розмови з Міністерством національної оборони Німеччини я був розчарований ухваленням рішення про відмову від підтримки України. Розміщення "Патріотів" на заході України підвищило б безпеку поляків та українців. Тому ми приступаємо до організації розміщення пускових установок у Польщі та підключення їх до нашої системи командування", — повідомив у вівторок увечері у Twitter Блащак.



Місяць тому міністерша оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запропонувала на допомогу Польщі системи ППО Patriot та винищувачі Eurofighter. Ця військова техніка має зберігати повітряний простір Польщі. Потім Блащак просив німецьку сторону передати запропоновані Польщі батареї Patriot Україні. На його думку, це має захистити Україну від подальших ракетних масованих ударів та відключень електроенергії. А заразом і підвищило б безпеку східного кордону самої Польщі.

Міністерство оборони Німеччини заявило, що запропоноване Польщею зброя є частиною комплексної протиповітряної оборони НАТО, а отже, може бути розташоване тільки в НАТО. Вона додала, що інші варіанти мають бути обговорені з НАТО та союзниками.

Як писали "Коментарі", питання постачання Patriot до України обговорюється на всіх можливих міжнародних майданчиках. Зокрема, ця тема стосується, коли йдуть переговори та консультації із США, які мають технології Patriot. Окрім того, обговорення йде з іншими країнами, які можуть вплинути на позитивне розв'язання питання.

Також видання "Коментарі" повідомляло : в Україну відправили сучасні системи ППО. Україна отримала від Іспанії сучасну систему протиповітряної оборони – це зенітно-ракетні комплекси Hawk. Окрім ЗРК Hawk, чиновники з Іспанії та України домовилися про військову та гуманітарну допомогу. Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що у її країні ще більше допомагатимуть у тренуванні українським військовим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Німеччина передала Україні зенітні установки Gepard. Ці системи ППО мають приїхати до України на початку весни 2023 року. Це вже не перше постачання такої техніки для України від Німеччини.



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