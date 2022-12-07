Кремль готовится ко второй волне мобилизации: решится ли Путин на такой шаг – как отреагируют россияне

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские власти, несмотря на официальные возражения, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации. Решится ли Кремль пойти на такие меры? Какие могут быть последствия внутри РФ? Чем в таком случае отвечать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: DW

Большинство граждан РФ поддерживают действия Кремля, а это карт-бланш на вторую волну мобилизации

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев отмечает, что никаких особых успехов с начала мобилизации российская армия и ее прокси не смогли продемонстрировать. Продвижение в районе Бахмута, где противник положил тысячи своих солдат, составило считанные километры. А потому, констатирует он, вопрос второй волны мобилизации в РФ витает в воздухе. И, скорее всего, Кремль на это пойдет.

"Ранее путинский режим отрицал, что вообще будет мобилизация. Однако объявил ее, называя частичной. Хоть такой шаг является разрывом неписанного общественного договора, когда российские элиты, отобрав у обывателя демократию, свободу слова, европейские ценности, взаимен предложили относительно сытую и безопасную жизнь. Но теперь, вовлечением всех россиян в войну против Украины (а, так или иначе, в том числе снижением уровня жизни, это ударило по всем), такой общественный договор был разорван. И то, что ставили в заслугу Путину, обнуляется", – поясняет эксперт.

Впрочем, продолжает он, первая волна мобилизации не ударила серьезно по рейтингу путинского режим.

"Да, есть определенное снижение поддержки лично Путина и войны в целом. Но не кардинальное. По-прежнему, большинство граждан РФ поддерживают действия Кремля. А это, по сути, карт-бланш на вторую волну мобилизации, которая может начаться уже в 2023 году", – прогнозирует Андрей Золотарев.

По его мнению, мобилизовав дополнительные ресурсы, страна-агрессор в очередной раз будет пытаться взять количеством (то, что мы наблюдаем сейчас под Бахмутом, под Авдеевкой). Останавливаться путинский режим, похоже, не намерен.

Украина, считает политолог, может ответить ассиметрично – задействованием большего количества современных вооружений, которые позволяют (как в случае с реактивными системами залпового огня HIMARS) серьезно переломить ситуацию на фронте. И симметрично – усилением мобилизации. Она в Украине и так идет. Может, не таким ускоренными темпами, как понадобится в случае второй волны в РФ.

"Сдерживающим фактором в нашем случае являются лишь материально-технические и финансовые возможности, – поясняет Андрей Золотарев. – Об этом, кстати, недавнее заявление премьера Шмыгаля, сообщившего, что практически все поступления в украинский бюджет направляются на содержание армии. Остальное мы покрываем за счет внешней помощи. Пока даже то, количество человек, которое поставлено под ружье, вполне достаточно. Но мобилизационный резерв Украины позволяет привлечь еще. Уже идет формирование новых частей, новых бригад. Думаю, главком Залужный и Генштаб всё понимают – и готовятся к тому, что Россия может задействовать против нас больше человеческих ресурсов".

Подготовка обывателей к новой волне мобилизации идет полным ходом

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

"То, что в РФ заявили о якобы остановке мобилизации – не значит, что так и есть. Они ее просто приостановили на время осеннего призыва. Это связано, в первую очередь, с необходимостью наличия соответствующей военной инфраструктуры".

Игорь Тышкевич предлагает провести простые математические подсчеты. Допустим, в первую волну призвали 300 тысяч (хоть есть данные, что больше). А по состоянию на начало этого года количество российских военнослужащих составляло 1,1 млн. Сезонный призыв (весна/осень) – не менее 200 тысяч. А в эту осень, получается, призвали и традиционные 200 тысяч и 300 тысяч так называемых "чмобиков" (от "частичная мобилизация). То есть сразу – полмиллиона при том, что ранее армия была около миллиона.

"Резкое увеличение. А есть ли для этого достаточное количество казарм, полигонов, обмундирования, вооружения и так далее? Так что вполне логично, что на период осеннего призыва мобилизация была приостановлена. Надо же набирать еще и срочников", – объясняет эксперт.

Однако задачи, которые ставило руководство РФ, решившись на мобилизацию, не решены. Украина продолжает эффективно обороняться, проводит наступательные и контрнаступательные действия.

"Судя по тому, как действует высшее военно-политическое руководство России, оно берет пример с российских генералов времени Первой мировой войны и советских маршалов времен Второй мировой. А именно, использует логику отношения к солдату, которая была описана крылатой фразой – "бабы еще нарожают". Призвали 300 тысяч. Часть бросили на фронт, часть, чуть обучив, бросят туда уже скоро. Результата пока нет. Потому будут призывать еще. И подготовка обывателей к новой волне мобилизации идет полным ходом", – подчеркивает Игорь Тышкевич.

Он обращает внимание, что российская пропаганда последние два месяца работает над масштабированием образа врага.

"На начальном этапе полноценной войны в качестве врага россиянам преподносили "не такую Украину". Мол, это недогосударство, которое и так может развалиться, армии там совсем нет, существует сплошное внешнее управление, надо спасать "братьев". Потом, когда россияне получили мощный отпор, пропаганда начала трубить о вмешательстве третьих сил – стран НАТО, которые "накачивают Украину оружием, заставляя воевать до последнего украинца". А сейчас если посмотреть российскую пропаганду нескольких последних месяцев – она масштабирует образ врага. Трубит, что война идет не с Украиной, а со всем блоком НАТО, с коллективным Западом, просто на украинской территории. То есть, вражеская пропаганда ориентируется уже не на "возвращение блудной Украины в лоно русского мира", а на "войну за выживание РФ". Тем самым преподнося россиянам эту войну чуть ли не как новую Отечественную для них. Что позволит Кремлю в будущем облегчить процесс призыва, а также дальнейшее закручивание гаек – политических и остальных. То есть, – резюмирует эксперт, – российская пропаганда проводит информационно-психологическую прокачку народа, готовя к новым волнам мобилизации".

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