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Кремль готовит в РФ вторую волну мобилизации: в ISW раскрыли подробности

Путин намерен провести вторую волну мобилизации в РФ, но столкнулся с проблемами, считают в ISW

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские власти на официальном уровне не подают вид, что собираются запустить в России вторую волну мобилизации, но на самом деле с этой темой вопрос практически решен. Как передает издание "Комментарии", в этом уверены аналитики Института изучения войны (ISW).

Кремль готовит в РФ вторую волну мобилизации: в ISW раскрыли подробности

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отметили, что администрация российского президента прямо отрицает слухи о второй волне мобилизации, очевидно, пытаясь унять растущее недовольство в российском обществе.

В то же время ISW считает, что Кремль, похоже, отходит от ограниченных сообщений о войне, которые он использовал для уменьшения беспокойства среди широкой российской общественности относительно войны. Так, в институте отметили, что Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов территориальной обороны, подвергая многих гражданских лиц опасности войны под абсурдным предлогом угрозы украинского наземного вторжения в приграничные регионы России. А московские чиновники даже расклеили объявления о специальной военной операции по всему городу, что ранее можно было наблюдать только в отдаленных городах и поселках летом 2022 года на фоне кампаний по набору добровольцев.

В ISW предполагают, что осуществленных информационных мероприятий, вероятно, недостаточно, чтобы убедить широкие слои российского населения в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на рекламные кампании по набору добровольцев летом.

Аналитики убеждены, что Кремль рискует еще больше подорвать доверие к себе, объявив новую волну мобилизации, о которой говорят неофициальные источники, но которая не обсуждается российскими официальными лицами.

"Решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже официальное объявление войны Украине не устранит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе. Министерство обороны России может одновременно готовить лишь около 130 тыс. призывников во время двухлетнего призывного цикла в мирное время и с большим трудом пытается подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период", – говорится в сообщении института.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-6
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