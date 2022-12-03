logo

BTC/USD

16972.11

ETH/USD

1272.89

LTC/USD

76.52

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не считают тела погибших: в СНБО объяснили, что сейчас происходит под Бахмутом
commentss НОВОСТИ Все новости

Не считают тела погибших: в СНБО объяснили, что сейчас происходит под Бахмутом

Атакуя позиции ВСУ под Бахмутом Россия не жалеет людей

сегодня, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские пропагандисты активно забрасывают в соцсети информацию о том, что якобы украинской военное командование даже не считает потери украинской армии, поскольку они просто колоссальные. На самом же деле потери действительно огромные, но только не у ВСУ, а у российских оккупантов. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Не считают тела погибших: в СНБО объяснили, что сейчас происходит под Бахмутом

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что россияне используют старую тактику в войне против Украины. Под Бахмутом российские войска активно обстреливают позиции украинских военных, после чего массированно идут в атаку.

В ЦПД отмечают, что при такой интенсивности боев потери есть с обеих сторон, но не стоит верить российской пропаганде, которая пытается своими сообщениями подорвать моральный дух украинцев. 

В СНБО цитируют слова главы ОП Андрея Ермака, который утверждает, что россияне, атакую позицию ВСУ под Бахмутом теряют сотни человек, но для них это не есть большой проблемой, потому как человек всегда был для российского руководства просто "мясом". 

Также, по данным ЦПД, аналитики NYT утверждают: "…учитывая деградацию российских войск и нехватку боеприпасов после ряда неудач, эта цель (удержание Бахмута, — ред.) выглядит маловероятной, особенно после потери ими плацдарма на северо-востоке".

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ и оккупанты активизировались: где горячее всего на Донбассе.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Институте изучения войны объяснили, почему у Путина активно продвигают тему переговоров с Украиной и Западом.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/3256
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!