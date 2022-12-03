Не считают тела погибших: в СНБО объяснили, что сейчас происходит под Бахмутом

Российские пропагандисты активно забрасывают в соцсети информацию о том, что якобы украинской военное командование даже не считает потери украинской армии, поскольку они просто колоссальные. На самом же деле потери действительно огромные, но только не у ВСУ, а у российских оккупантов. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что россияне используют старую тактику в войне против Украины. Под Бахмутом российские войска активно обстреливают позиции украинских военных, после чего массированно идут в атаку.

В ЦПД отмечают, что при такой интенсивности боев потери есть с обеих сторон, но не стоит верить российской пропаганде, которая пытается своими сообщениями подорвать моральный дух украинцев.

В СНБО цитируют слова главы ОП Андрея Ермака, который утверждает, что россияне, атакую позицию ВСУ под Бахмутом теряют сотни человек, но для них это не есть большой проблемой, потому как человек всегда был для российского руководства просто "мясом".

Также, по данным ЦПД, аналитики NYT утверждают: "…учитывая деградацию российских войск и нехватку боеприпасов после ряда неудач, эта цель (удержание Бахмута, — ред.) выглядит маловероятной, особенно после потери ими плацдарма на северо-востоке".

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