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Цены пойдут вниз: в НБУ сообщили, когда снизится инфляция

Динамика инфляции под контролем, регулятор сохранил учетную ставку на уровне 25%

сегодня, 17:20
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Автор:

Давиденко Евгения

Рост потребительских цен в Украине, по итогам октября, ускорился до 26,6% в годовом исчислении. В ноябре инфляция продолжала расти, отмечают в Национальном банке. Согласно данным регулятора, основные причины ускорения инфляции и удорожания товаров неизменны:

Цены пойдут вниз: в НБУ сообщили, когда снизится инфляция

Цены будут снижаться в 2023. Фото: https://pixabay.com/

  • военные действия и оккупация отдельных регионов Украины, которые влияют на увеличение производственных затрат бизнеса и дефицит отдельной продукции;

  • усиление атак на объекты инфраструктуры затрудняет экономическую активность и влечет существенный рост затрат бизнеса на поддержку бесперебойной работы;

  • дефицит электроэнергии приводит к сокращению производства и, соответственно, предложению товаров;

  • рост спроса на топливо в условиях отключений тока создает дополнительное давление на стоимость энергоносителей.


Несмотря на это, инфляция остается контролируемой, уверяют в НБУ. В регуляторе отмечают, что летнее повышение учетной ставки и фиксация официального курса национальной валюты стабилизируют инфляционные ожидания.


Цикл замедления годовой инфляции начнется со второго квартала 2023 года, отметили в НБУ. В целом по итогам будущего года рост потребительских цен замедлится. Главная предпосылка для этого – снижение рисков безопасности благодаря усилиям ВСУ.


Как известно, в октябре, по данным Госстата, больше всего прибавили в цене яйца. Они подорожали на 60,5% по сравнению с сентябрем. Вместе с тем цены на овощи и фрукты подскочили на 63 – 79% по сравнению с предыдущим годом. Мы писали, что дорожает свинина. Ее производство больше всего страдает от дефицита тока.



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Источник: https://bank.gov.ua/
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