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О чем говорят путинские заявления в последнее время – почему диктатор начал оправдываться

Путин пытается доказать, что его решение о вторжении в Украину, о продолжении войны – было оправдано

сегодня, 11:28
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Автор:

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин стал куда активнее чем ранее. То на Крымском мосту появился, то еще на ряде мероприятий. На этой неделе выступил с очередными заявлениями в ракурсе войны против УкраиныНе менее бредовыми, чем ранее… О чем говорят путинские заявления и активность? Почему российский диктатор так ведет себя в последнее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

О чем говорят путинские заявления в последнее время – почему диктатор начал оправдываться

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин явно чувствует опасность для себя 

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассуждает так:

"И повышенная активность Путина, и большее, чем ранее, количество его заявлений, свидетельствуют об изменении поведения российского диктатора. Он чувствует, что есть потребность проявлять подобную не привычную для себя активность".

При этом, продолжает эксперт, сам характер заявлений говорит о том, что Путин – оправдывается. Он пытается доказать, что его решение о вторжении в Украину, о продолжении войны – было оправдано. Надеется тем самым как-то, хотя бы частично, сгладить негативные для самих россиян последствия, к которым привели эти его решения.

"Путин явно чувствует опасность для себяИ это ощущение опасности вынуждает его проявлять активность", – констатирует Валентин Ким.

Хозяину Кремля важно показать гражданам России, что всё якобы идет по плану

По мнению политолога, директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, путинская активность говорит о том, что он чувствует, что теряет контроль. Потому диктатор и вынужден показываться на людях, перед камерами. Демонстрировать, что он – есть, что он в курсе тех или иных событий.

"Но понятно, что Путин уже не является единственным центром принятия решений, не всё контролирует. И его поведение последнего времени, попытки быть в центре внимания, чего он не особо любил ранее, говорит именно об этом", – считает эксперт.

Кроме того, продолжает Виталий Бала, хозяину Кремля важно показать гражданам России, что всё якобы идет по плану, никаких проблем нет.

"Об этом его заявления в стиле – у нас развивается сельское хозяйство, инфляция под контролем, мы супер-развиваемся. А на самом деле всё явно выходит из-под контроля. Когда Путин был уверен в себе, он вообще на публике не появлялся", – подчеркивает эксперт.

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