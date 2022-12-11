О чем говорят путинские заявления в последнее время – почему диктатор начал оправдываться

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин стал куда активнее чем ранее. То на Крымском мосту появился, то еще на ряде мероприятий. На этой неделе выступил с очередными заявлениями в ракурсе войны против Украины. Не менее бредовыми, чем ранее… О чем говорят путинские заявления и активность? Почему российский диктатор так ведет себя в последнее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассуждает так:
При этом, продолжает эксперт, сам характер заявлений говорит о том, что Путин – оправдывается. Он пытается доказать, что его решение о вторжении в Украину, о продолжении войны – было оправдано. Надеется тем самым как-то, хотя бы частично, сгладить негативные для самих россиян последствия, к которым привели эти его решения.
По мнению политолога, директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, путинская активность говорит о том, что он чувствует, что теряет контроль. Потому диктатор и вынужден показываться на людях, перед камерами. Демонстрировать, что он – есть, что он в курсе тех или иных событий.
Кроме того, продолжает Виталий Бала, хозяину Кремля важно показать гражданам России, что всё якобы идет по плану, никаких проблем нет.
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