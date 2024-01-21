Итоги недели: почему не обошлось без скандалов и что стало ключевым

На третьей неделе нового года украинцы продолжали следить за событиями на фронте, где растет давление со стороны российской оккупационной армии. Также активно обсуждались непростая ситуация вокруг законопроекта о мобилизации, и участившиеся прогнозы, что РФ может вторгнуться в страны ЕС/НАТО. Но были и другие важные темы, о которых эксперты рассказали изданию "Комментарии", анализируя события с 15 по 21 января.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Следует прекратить делать вещи, которые откровенно вредят нашей стране

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк считает, что неделя была очень негативная для Украины в ракурсе ряда наших скандалов, которые не остались без внимания зарубежных медиа.

а также на бизнес Это точно было не на пользу нашей стране", – уверен Ярослав Железняк. "Многие мировые СМИ вышли с заголовками о давлении на активистов, журналистов

Но есть, отмечает он, и хорошие новости. Так, в США состоялась встреча президента Байдена с лидерами двух палат парламента и главами комитетов. И есть осторожный оптимизм, что в ближайшие несколько недель будет проголосован пакет по поддержке Украины.

"А всем тем, мягко говоря, не особо умным людям, которые у нас, к сожалению, занимают важные государственные посты, следует прекратить делать вещи, которые откровенно вредят нашей стране, выставляя ее в неприглядном свете", – констатирует нардеп.

Немало внимания уделялось украинской формуле мира

Эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов рассуждает так:

глава его Офиса – Андрей Ермак, другие представители. Были проведены важные встречи, сделаны мощные заявления. Важно, чтоб внимание к Украине со стороны мировой общественности не ослабевало. Выступление Зеленского было достаточно жестким и конкретным ". "На уходящей неделе состоялся знаменитый Всемирный экономический форум в Давосе. И это, пожалуй, одно из главных событий. От Украины присутствовали президент Владимир Зеленский

В рамках украинского вопроса в Швейцарии обсуждался ряд тем, отмечает эксперт. В том числе конфискация замороженных активов РФ на общую сумму около 300 млрд долларов.

Немало внимания, продолжает он, уделялось и украинской формуле мира, к обсуждению которой ранее присоединилось около 80 стран.

участники которого должны утвердить окончательный вид формулы мира. Продолжаются и наработки в ракурсе создания международного трибунала против военных преступников из РФ, – отмечает Николай Спиридонов. – В Еврокомиссии сейчас собирают подписи для отстранения Венгрии от важных вопросов, поскольку она часто нарушает принципы ЕС Палки в колеса, которые венгерские власти во главе с Орбаном вставляют на пути украинской евроинтеграции и выделению помощи нашей стране, могут аукнуться самому официальному Будапешту. Надеемся, что справедливость восторжествует". "Известно также, что начата подготовка к Глобальному саммиту мира

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