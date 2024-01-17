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Российская армия пошла в большое наступление и дошла до оборонительной линии ВСУ: что узнали в BILD

Российская армия перешла в новое наступление на Востоке Украины

сегодня, 20:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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В последних числах декабря и по сей день оккупанты из РФ прекратили свои штурмовые и наступательные действия в восточных регионах Украины. Но теперь россияне снова начали наступление. Об этом сообщают журналисты немецкого издания BILD.

Российская армия пошла в большое наступление и дошла до оборонительной линии ВСУ: что узнали в BILD

РФ перешла в новое наступление на Востоке Украины (фото из открытых источников)

Захватнические войска начали наступательные действия на линии фронта возле Авдеевки и Бахмута с новой силой. Юлиан Рипке сообщает, что российские военные снова идут в атаки на местные населенные пункты. Когда была метель, захватчики одной колонной техники из танков и БМП пошли на Авдеевку по направлению к северо-востоку от Красногоровки. Враги остановились недалеко от Авдеевского карьера и стоят вплотную к оборонным линиям ВСУ.

"Под Бахмутом ВС РФ используют разрушенный город как исходную точку для продвижения на запад на позиции ВСУ. На днях в наступление там перешли российские танки и БМП. Несмотря на несколько уровней противодронной защиты, российскую бронетехнику уничтожили украинские беспилотники-камикадзе, атака была отбита", — сообщают журналисты Bild.

Также эксперты отмечают, что сейчас неизвестно, к чему привело наступление под Авдеевкой и чего удалось добиться российским солдатам. Но недавняя атака по направлению северо-востока стала "относительно новым" рубежом штурма.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, что будет, если помощь для Украины и дальше будет задерживаться. Украина обращается к партнерам и союзникам с призывом перестать экспериментировать с затягиванием помощи. Это может привести к кризису и не только в Украине. Такое заявление, находясь с официальным визитом в Давосе, сделал президент Украины Владимир Зеленский.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/14156
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