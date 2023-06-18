Итоги недели: что было в центре обсуждения – каких последствий ожидать

Украина прощается с очередной неделей войны. ВСУ продолжают продвижение вперед, российская власть продолжает запугивать весь мир, а тот, разделившись по линии демократия-автократия, явно и не очень стал по обе стороны баррикад. Эксперты традиционно подвели для издания "Комментарии" итоги недели (с 12 по 18 июня), а также их вероятные последствия.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Украинское контрнаступление, которое уже началось, было в центре внимания

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко самым важным событием считает украинское контрнаступление, которое явно идет. Это, подчеркивает он, видно по разным параметрам, включая названия освобожденных населенных пунктов и километраж продвижения вперед в официальных сводках Генштаба.

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Началось всё после того, как в начале лета возле закрытого бомбоубежища погибли люди Потом пошли разговоры, что они должны быть всегда открыты. И тут выяснилось много подробностей, которые были очевидны, но о которых не говорили ранее. Например, что бомбоубежищам нужен сторож. А сторож — это ставка. Пошли заявления, что сторожить укрытия заставляют учителей (без надбавок за это), что всё равно многие – закрыты. Но и оставлять открытыми убежища без охраны нельзя по понятным причинам. В эту проблему вплелся очередной коррупционный скандал о закупках на средства, выделенные для обустройства убежищ, чего-то, не имеющего к ним отношения. Тех же барабанов. Скандал точно будет развиваться – и будет иметь последствия. Надо менять правила, надо искать решения", – считает Андрей Еременко. "Второй немаловажный момент – продолжение разборок вокруг бомбоубежищ

По его мнению, был один, вроде бы, мелкий инцидент на этой неделе, поднял целый ряд острых вопросов. Речь о нападении на экс-депутата Тараса Черновола, которого во вторник, 13 июня, неизвестные облили зеленкой и другими неустановленными жидкостями, а также забросили в мусорный бак. Поводом якобы стали его высказывания в комментарии к видео с главой медицинской службы механизированного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алиной Михайловой.

"Понятно, что к самому Черноволу, который умудрился пройти путь от "Нашей Украины" к "Партии регионов", а потом начал явный околопорошенковский крен, есть немало вопросов. Но есть и вопросы более глобальные, касательно самой этой ситуации, – отмечает эксперт. – К примеру, только ли у государства теперь есть монополия на насилие? Когда был период "мусорных люстраций" 2014 года, это фактически народ выступал против власти в условиях фактически неработающей полиции. А, когда это как сейчас используется в некой локальной разборке по поводу оскорбления чести и достоинства — тут иное дело. Честь и достоинство должен защищать суд. И тут цепочка тянется дальше. Вслед за одним вопросом (дозволительно ли уличные правосудие в современной Украине?), возникает следующий (а есть ли у нас суды, где можно добиться справедливости?). И так далее... То есть, сам по себе инцидент, не очень серьезный, но поднимающий серьезные вопросы. На которые надо искать ответы. Реальными реформами в соответствующих структурах".

Комментируя миротворческие вояжи африканцев, Андрей Еременко назвал их продолжением российских потуг выпросить мир, но не особо болезненный для страны-агрессора.

"Соответствующие шаги РФ предпринимает давно, используя для этого разные лояльные к ней страны, выдвигающие те или иные предложения. При этом, позиция в предлагаемых планах становится всё более мягкой со стороны РФ. Но она постоянно же разбивается о жесткую и однозначную позицию Украины — никаких переговоров, пока россияне не уберутся со всех наших территорий, – акцентирует эксперт. – Понятно, что и эта позиция может поменяться, если у нас не будет успехов на фронте. Но мы верим, что они — обязательно будут. Причем такие, какие не оставят РФ выбора, кроме как идти на переговоры о справедливом мире – на наших условиях".

В течение недели, продолжает Андрей Еременко, также продолжал активно обсуждаться подрыв Каховской плотины. Всплывает всё больше доказательств, что он явно был осуществленн россиянами.

"Страшно то, что подобным образом, в стиле "оно само", "это не мы", россияне могут заявить о Запорожской АЭС, если (не дай бог) там случится ЧП", – подчеркивает эксперт.

Вновь разгорелась тема борьбы с коррупцией

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поделился таким мнением:

"На внутренней арене на фоне продолжающихся ракетных обстрелов активно обсуждалась тема укрытий, в том числе закупок туда барабанов на 900 тысяч гривен, электросковородок на более 700 тысяч, овощерезок на 130 тысяч ".

По словам эксперта, это снова всколыхнуло тему борьбы с коррупцией.

Временная следственная комиссия Верховной Рады, в которую вхожу и я, ведет похожее расследование, в котором фигурируют те же фирмы. И это возвращает нас к вопросу о прозрачности власти во время войны, о необходимости активной и эффективной борьбы с коррупцией, – отмечает Ярослав Железняк. – Потому что, если нет ни такой прозрачности, ни реальной борьбы с коррупцией, мы можем почти миллиард потратить на зимнюю форму для наших военных, которая, по сути, зимней не является. И кроме денежных потерь это приведет еще и к человеческим – на фронте". "И последний штрих тут, по состоянию на пятницу, подозрение от СБУ касательно закупок зимней формы на 900 млн гривен, что не отвечало действительности

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