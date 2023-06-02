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В МВД рассказали, кто отвечает за укрытия и круглосуточный доступ к ним

Ответственность за доступ к укрытиям во время сигнала воздушной тревоги, неизменно в период военного положения, несут органы местного самоуправления

сегодня, 12:05
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Белоокая Ира

Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Украины Марьяна Рева, в Телеэфире, пишут "Комментарии".

В МВД рассказали, кто отвечает за укрытия и круглосуточный доступ к ним

В Украине рейдовые группы будут проверять доступность укрытий. Иллюстративное фото

В то же время она отметила, что будут созданы специальные группы для проведения внезапных проверок. Этим будет заниматься полиция и работники ГСЧС.


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"Доступ к укрытиям должен быть беспрепятственным круглосуточно. Каким образом владельцы укрытий обеспечат выполнение этого требования – это уже их дело", – подчеркнула представитель МВД.

Она добавила, что есть несколько вариантов, как ответственные за укрытие, должны организовать доступ туда: либо назначить ответственное лицо, которое во время каждой тревоги будет открывать дверь или держать их постоянно открытой.

В то же время спикера анонсировала создание категории лиц, которые будут осуществлять внезапные усиленные проверки укрытий. Также она отметила, что контроль за работой укрытий существовал и раньше, однако трагедия в Киеве заставила пересмотреть меры безопасности по хранилищам.

"Мы поняли, что здесь есть пробел. Поэтому обязательно проведем рейды. Что касается патрульной полиции. Патрульные будут реагировать на вызовы. То есть если человек пришел к укрытию, видит, что оно закрыто во время воздушной тревоги, он набирает "102", и вызывает патруль", – подытожила пресс-секретарь МВД.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Закрытое укрытие во время ночной ракетной атаки на Киев: жители Деснянского района говорят, что это уже не впервые. Укрытие просто не открыли, — мужчина погибшей во время ночных ракетных обстрелов столицы заявил, что им негде было спрятаться. Потому его жена погибла.

Напомним, "Комментарии" писали, — В День защиты детей от ракетного удара РФ в Киеве погибли дети. В Киеве в результате ночных обстрелов РФ есть погибшие, среди которых двое детей.



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