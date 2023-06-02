В МВД рассказали, кто отвечает за укрытия и круглосуточный доступ к ним

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Белоокая Ира
Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Украины Марьяна Рева, в Телеэфире, пишут "Комментарии".
В Украине рейдовые группы будут проверять доступность укрытий. Иллюстративное фото
В то же время она отметила, что будут созданы специальные группы для проведения внезапных проверок. Этим будет заниматься полиция и работники ГСЧС.
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Она добавила, что есть несколько вариантов, как ответственные за укрытие, должны организовать доступ туда: либо назначить ответственное лицо, которое во время каждой тревоги будет открывать дверь или держать их постоянно открытой.
В то же время спикера анонсировала создание категории лиц, которые будут осуществлять внезапные усиленные проверки укрытий. Также она отметила, что контроль за работой укрытий существовал и раньше, однако трагедия в Киеве заставила пересмотреть меры безопасности по хранилищам.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Закрытое укрытие во время ночной ракетной атаки на Киев: жители Деснянского района говорят, что это уже не впервые. Укрытие просто не открыли, — мужчина погибшей во время ночных ракетных обстрелов столицы заявил, что им негде было спрятаться. Потому его жена погибла.
Напомним, "Комментарии" писали, — В День защиты детей от ракетного удара РФ в Киеве погибли дети. В Киеве в результате ночных обстрелов РФ есть погибшие, среди которых двое детей.
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