Закрытое укрытие во время ночной атаки на Киев: жители Деснянского района говорят, что это уже не впервые

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Общественное.



Оккупанты обстреляли ракетами Киев в ночь на 1 июня

В ночь на 1 июня захватчики нанесли ракетную атаку на Киев. В Деснянском районе обломки рухнули на поликлинику и жилые дома. Есть жертвы и пострадавшие. По состоянию на 10.00 известно о 3 погибших и 10 раненых людях. Среди жертв – ребенок 2012 года рождения.

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Этой ночью во время очередного террора россиян житель Деснянского района столицы потерял жену. Он с ним и ребенком после объявления сигнала о воздушной тревоге отправился в укрытие. Однако оно было закрыто. Он подчеркнул, что люди стучали в дверь и никто не открыл.

"Была тревога. Люди бежали в укрытие. Его нам не открыли. Люди очень долго стучали. Никто не открыл. С ребенком все хорошо, а жена погибла", – сказал он в интервью.

Мужчина утверждает, что когда он побежал на другую сторону, чтобы открыли укрытие, прилетели ракетные обломки. В результате его жена погибла. Местные рассказали, что ситуация, когда они не могут попасть в укрытие в поликлинике, во время воздушной опасности, происходит не впервые. В Киеве уже начались дискуссии по поводу того, почему хранилище было закрыто.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что на месте уже работают специалисты департамента муниципальной безопасности, которые выясняют, почему к укрытию не было доступа.

"Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу находящихся на карте города укрытий и должны работать", — отметил Кличко.

Он добавил, что все решения по действиям ответственных лиц будут приняты безотлагательно. Глава Деснянской РГА Дмитрий Ратников написал, что, по сообщению директора поликлиники №3, работник ночной смены открыл основной вход в укрытие и туда попала часть жителей ближних многоэтажек. Пока детали инцидента выясняют.

"С самого утра ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА. Вызваны на доклад все ответственные лица", — резюмировал чиновник.

В Днепровском районе обломки ракеты повредили жилой дом. Также там обломки упали на проезжую часть. Пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь.

В День защиты детей от ракетного удара РФ в Киеве погибли дети. В Киеве в результате ночных обстрелов РФ есть погибшие, среди которых двое детей.