Первые выводы от продвижения украинской армии – какой хитрости все ждут от ВСУ

Контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и уже имеют успех как минимум на трех участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уверяет, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя. Помогают нам и европейцы, обещая активизировать поставки оружия. При этом, в Офисе президента Украины предупредили – на достижение целей контрнаступления (возвратить под контроль Киева все оккупированные территории, включая Крым) может уйти много месяцев. Как оцениваете ситуацию вокруг контрнаступления – в том числе в медийном и политическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Многие сходятся в том, что в действиях ВСУ на сегодняшний день не хватает какой-то хитрости

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина обращает внимание, что ситуация вокруг контрнаступления ВСУ остается напряженной уже несколько месяцев.

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Если проанализировать российские паблики за последние месяцы, то можно найти все стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Т.е. массированного контрнаступления, по факту, еще нет, а на оккупированных территориях, включая Крым, идет подготовка к эвакуации", – подчеркивает эксперт. "Несмотря на то, что определенные шаги на поле боя уже имеют место, однако основная часть контрнаступления по-прежнему остается в медийном поле. Современная война показала, что информационные операции имеют огромный эффект. При правильном исполнении, они способны существенным образом дезинформировать и деморализировать противника. Собственно говоря, именно это мы видим касательно украинского контрнаступления

Контрнаступление, акцентирует она, не будет простым. Несмотря на "режим тишины", к которому призывают украинские власти (и которого, кстати, придерживаются в большинстве случаев ньюсмейкеры), каждый имеет широкое поле для "надумывания" и "додумывания" дальнейшего развития событий. Это, поясняет Анна Малкина, порождает большое количество самых разнообразных экспертных оценок, которые могут отличаться по прогнозированию сроков, направлениям ударов и возможным проблемам. Однако все они сходятся в том, что в действиях ВСУ на сегодняшний день не хватает какой-то хитрости. И все эту хитрость ждут.

"На мой взгляд, такая хитрость будет, – призналась политолог. – Но вот на вопрос "когда?" ответа нет. План поставок вооружений, в том числе авиации, растягивает этот сюрприз на длительный период. Последняя новость о поставках Украине дополнительных дивизионов ЗРК Patriot до конца 2024 года тоже не дает основания предполагать, что контрнаступление даст конечный результат в ближайшей перспективе. А если добавить к этому, что на сегодня ни у кого нет понимания, каким должно быть окончание войны, то нам просто нужно приготовиться к прохождению изнурительного пути, которым мы и идем".

ВСУ делают всё, чтобы продвижение было более эффективным, а наши потери не так велики, как хотелось бы россиянам

Политический эксперт Богдан Мирошников рассуждает так:

"Мы продвигаемся вперед, это главное. Успехи намного больше, чем говорят наши официальные спикеры, чем указывается в сводках. Существенный прорыв на Донетчине. Новоселовский выступ фактически срезан. Есть продвижения на Запорожском направлении. Там же есть и проблемы на некоторых участках, где за неделю удалось пройти вперед лишь 500 метров".

Но ВСУ, подчеркивает эксперт, делают всё, чтобы продвижение было более эффективным, а наши потери не так велики, как хотелось бы россиянам, которые на своих пропагандистских шоу языками уничтожили уже чуть ли не три украинские армии, а также сотни танков и бронетехники. В аналогичном ключе, отмечает Богдан Мирошников, следует рассматривать и отчеты Минобороны страны-агрессора, где сводки берут явно с потолка.

"Приукрашивание событий в свою пользу – нормальная военная практика, – говорит эксперт. – Но у российских пропагандистов, включая спикеров Минобороны, с этим такой перебор, что, похоже, даже рядовые граждане страны-агрессора уже не верят в эти сказки. Тем более, что реальная ситуация на поле боя рано или поздно становится известна".

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