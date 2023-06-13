Первые выводы от продвижения украинской армии – какой хитрости все ждут от ВСУ

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Кравцев Сергей
Контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и уже имеют успех как минимум на трех участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уверяет, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя. Помогают нам и европейцы, обещая активизировать поставки оружия. При этом, в Офисе президента Украины предупредили – на достижение целей контрнаступления (возвратить под контроль Киева все оккупированные территории, включая Крым) может уйти много месяцев. Как оцениваете ситуацию вокруг контрнаступления – в том числе в медийном и политическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: Минобороны Украины
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина обращает внимание, что ситуация вокруг контрнаступления ВСУ остается напряженной уже несколько месяцев.
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Контрнаступление, акцентирует она, не будет простым. Несмотря на "режим тишины", к которому призывают украинские власти (и которого, кстати, придерживаются в большинстве случаев ньюсмейкеры), каждый имеет широкое поле для "надумывания" и "додумывания" дальнейшего развития событий. Это, поясняет Анна Малкина, порождает большое количество самых разнообразных экспертных оценок, которые могут отличаться по прогнозированию сроков, направлениям ударов и возможным проблемам. Однако все они сходятся в том, что в действиях ВСУ на сегодняшний день не хватает какой-то хитрости. И все эту хитрость ждут.
Политический эксперт Богдан Мирошников рассуждает так:
Но ВСУ, подчеркивает эксперт, делают всё, чтобы продвижение было более эффективным, а наши потери не так велики, как хотелось бы россиянам, которые на своих пропагандистских шоу языками уничтожили уже чуть ли не три украинские армии, а также сотни танков и бронетехники. В аналогичном ключе, отмечает Богдан Мирошников, следует рассматривать и отчеты Минобороны страны-агрессора, где сводки берут явно с потолка.
Читайте также на портале "Комментарии" - почему нет стремительного наступления ВСУ – есть ли признаки, что РФ готовится к отступлению.
Обсуждения
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Ігор
сегодня, 12:55
ЗСУ зробили все що було в їхніх силах. Не треба вимагати з них більшого. Обіцянки і реальність це не теж саме. Так було і при Порошенко, коли обіцяли за кілька годин все закінчити. Настав час розумово-розвинутим країнам все брати в свої руки. Треба шукати інші рішення. Наприклад, зробити життя в Україні таким, щоб окупованій території самі хотіли повернутись. Це не важко. Просто треба перестати красти і брати хабарі. Україна потребує негайних реформ.