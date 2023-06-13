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У Зеленского назвали конечную цель контрнаступления, ответив, началось ли оно уже

В Офисе президента предупредили - на достижение целей контрнаступления может уйти много месяцев

сегодня, 07:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Контрнаступление Украины будет считаться успешным, если украинским войскам удастся возвратить под контроль Киева все оккупированные территории. Вопрос Крыма здесь один из главных. Полуостров должен быть деоккупирован. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он сообщил, что некоторые контрнаступательные действия уже стартовали. По понятным причинам чиновник не стал вдаваться в детали контрнаступления.

У Зеленского назвали конечную цель контрнаступления, ответив, началось ли оно уже

Игорь Жовква. Фото: Офис президента

Игорь Жовква уточнил, что не стоит думать, что цели удастся достичь в скором отрезке времени. Для достижения целей может понадобиться много месяцев.


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Жовква напомнил, что это не первое контрнаступление ВСУ. Замглавы ОП напомнил, что ранее российских захватчиков уже выбили с территорий Харьковской и Херсонской областей. 

Нынешнее наступление, вероятно, не будет последней контрнаступательной операцией, добавил он, отметив, что украинские войска все еще нуждаются в большем количестве артиллерии и боеприпасов.

Отметим, ВСУ продолжают поддавливать оккупационные войска в Запорожской области. Есть успехи и на Донецком направлении. При этом российская пропаганда, частью которой является и Минобороны, выдает традиционные заявления в стиле "всё по плану, украинцы несут значительные потери, Россия всех победит". Что можно сказать о происходящем сейчас на всех фронтах российско-украинской войны, включая информационный? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит оживление на фронте – в чем ошибся Запад относительно контрнаступления ВСУ. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.



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