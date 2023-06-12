Почему нет стремительного наступления ВСУ – есть ли признаки, что РФ готовится к отступлению

ВСУ продолжают поддавливать оккупационные войска в Запорожской области. Есть успехи и на Донецком направлении. При этом российская пропаганда, частью которой является и Минобороны, выдает традиционные заявления в стиле "всё по плану, украинцы несут значительные потери, Россия всех победит". Что можно сказать о происходящем сейчас на всех фронтах российско-украинской войны, включая информационный? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Происходит медленное, тягучее продавливание российской обороны

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассуждает так:

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"Самый нейтральный и самый точный термин, характеризующий происходящее на фронтах, – активизация боевых действий со стороны Вооруженных Сил Украины. Кто-то использует термины "наступление" и "контрнаступление". Официально со стороны Украины эти термины не используются, поскольку бои идут очень тяжелые. Нет ухода российских войск под давлением Сил Обороны Украины, как это было в конце марта – начале апреля прошлого года в Киевской области и на севере Украины, а также в Херсоне в ноябре прошлого года. Нет быстрого и феерического наступления, как это было в сентябре прошлого года в Харьковской области. Но такого наступления сейчас и не может быть. Нет фактора внезапности. Украинским войскам приходится преодолевать глубоко эшелонированную оборону противника, включая минные поля, танковые ловушки, артиллерию и противотанковое оружие".

Сейчас, поясняет эксперт, происходит медленное, тягучее продавливание российской обороны.

В свою очередь украинские войска будут искать слабые места в российской обороне, в том числе и на Донбассе. Фронт пришел в движение. Инициатива сейчас на украинской стороне", – подчеркивает Владимир Фесенко. "Если та не обрушится, то вот так и будут развиваться военные действия в ближайшие недели. К тому же, российские войска перебрасывают подкрепления на запорожское направление

Естественно, продолжает он, активизировалась информационная война. Еще несколько дней назад, напоминает эксперт, российские СМИ трубили о провале украинского наступления и пытались деморализовать и украинских военных и украинское общество. Но вчера и сегодня ситуация стала меняться.

"В сообщениях российских телеграмм-каналов и военкоров стала усиливаться тревожность. И наши официальные источники, наконец-то, начали давать информацию о боях в Донецкой и Запорожской областях. Тем более, что есть и первые небольшие достижения, – отмечает Владимир Фесенко. – В информационном и политическом плане для нас сейчас главное – не бросаться в крайности. Не спешить с оценками о блестящих и быстрых победах, о взятии Крыма через несколько недель. Но и не замалчивать ситуацию, если она развивается не совсем так, как нам хотелось бы. Упаси Бог – от начала внутренних разборок. Каждый, кто сейчас начнет истерику с обвинениями внутри Украины, будет объективно работать в интересах врага. Меньше эмоций, и больше поддержки (в том числе моральной и психологической) нашим воинам. Военные действия летом-2023 будут развиваться не так, как это происходило в прошлом году. Поэтому всем нам – выдержки и терпения".

В Кремле не сомневаются в успехах ВСУ и уже готовят оправдания очередных "жестов доброй воли"

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский считает, что Россия начинает готовить информационную подушку для оправдания отступлений.

"Такой вывод можно сделать, проанализировав публичные заявления ключевых российских пропагандистов, которые представлены на федеральных каналах, – поясняет эксперт. – Так, недавно, Маргарита Симоньян заявила, что на оккупированных россиянами территориях необходимо провести референдум, где люди должны выбрать – с какой страной они хотят быть. Это заявление она подкрепила тезисом о том, что на захваченных РФ территориях местное население не всегда лояльно к оккупантам и, по ее мнению, нет смысла насильно удерживать такие территории. После этого другой кремлевский пропагандист, Владимир Соловьев, заявил, что его – дословно – не волнует будущее оккупированных территорий. Пропагандист подчеркнул, что если удержание этих территорий угрожает "безопасности России", то их можно вернуть Украине".

Также за последние дни был озвучен ряд похожих тезисов менее медийными российскими пропагандистами, отмечает Денис Гороховский.

Учитывая, что параллельно с этим, официальные украинские источники ежедневно сообщают об успехах контрнаступления и деоккупации наших территорий, можно сделать вывод, что в Кремле не сомневаются в успехах ВСУ и уже готовят оправдания очередных "жестов доброй воли", констатирует эксперт.

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