Что начало происходить в Минобороны РФ на фоне наступления ВСУ: ответ британской разведки

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу вновь решил проявить публичную активность, вероятно, с целью представить себя ответственным за стратегические вопросы, в то время как украинская армия набирает темп наступательных операций. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Британские аналитики обращают внимание, что Сергей Шойгу минимум дважды комментировал то, как сегодня российская армия держит оборону, а также то, как украинские войска не могут выполнить поставленные цели и несут огромные потери на фронте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По информации Минобороны Великобритании, не обошлось и без критики со стороны Шойгу в адрес офицеров Западного военного округа, которые слишком долго принимали решение об отправки дополнительной военной техники на фронт.

"Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддержания положительного имиджа перед лицом все более откровенной критики со стороны некоторых соотечественников", — говорится в отчете разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители американского Института изучения войны (ISW), анализируя боевые действия последнего времени в Украине, отметили, что ВСУ проводят сверхсложную тактическую операцию, а продвижение вперед осложняется отсутствием поддержки с воздуха. При этом они уничтожают такое важное для россиян вооружение как тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек", несут оккупанты серьезные потери и в живой силе. На этом фоне всё сильнее разворачивается и информационная борьба вокруг украинского контрнаступления. О чём говорит происходящее в военном, военно-политическом, военно-информационном смысле? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США объяснили, почему Россия пытается преуменьшить успех контрнаступательных операций ВСУ.



