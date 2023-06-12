Что начало происходить в Минобороны РФ на фоне наступления ВСУ: ответ британской разведки

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Кравцев Сергей
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу вновь решил проявить публичную активность, вероятно, с целью представить себя ответственным за стратегические вопросы, в то время как украинская армия набирает темп наступательных операций. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников
Британские аналитики обращают внимание, что Сергей Шойгу минимум дважды комментировал то, как сегодня российская армия держит оборону, а также то, как украинские войска не могут выполнить поставленные цели и несут огромные потери на фронте.
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По информации Минобороны Великобритании, не обошлось и без критики со стороны Шойгу в адрес офицеров Западного военного округа, которые слишком долго принимали решение об отправки дополнительной военной техники на фронт.
Читайте также на портале "Комментарии" — представители американского Института изучения войны (ISW), анализируя боевые действия последнего времени в Украине, отметили, что ВСУ проводят сверхсложную тактическую операцию, а продвижение вперед осложняется отсутствием поддержки с воздуха. При этом они уничтожают такое важное для россиян вооружение как тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек", несут оккупанты серьезные потери и в живой силе. На этом фоне всё сильнее разворачивается и информационная борьба вокруг украинского контрнаступления. О чём говорит происходящее в военном, военно-политическом, военно-информационном смысле? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – в США объяснили, почему Россия пытается преуменьшить успех контрнаступательных операций ВСУ.
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