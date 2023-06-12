Куда и почему Россия срочно перебрасывает войска из-под Белгорода – что происходит на фронте

Много шума в информационном пространстве из-за контрнаступления ВСУ, которое, по утверждениям одних спикеров украинской власти уже началось, а по утверждениям других – еще не началось, но его начало почувствуют все. В любом случае из-за оживления фронта можно констатировать, что контрнаступательные операции ВСУ уже точно идут. Почему особое внимание к Запорожской области? Из-за чего Россия уже паникует и срочно перебрасывает в эту область дополнительные войска? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Закончилась первая очень тяжелая неделя боевых действий на Запорожском направлении

Популярный в Украине военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире своего ютуб-канала, что Кремль в срочном порядке перебрасывает войска из Белгородской области на Запорожское направление фронта в Украине.

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"Есть информация о том, что враг подтягивает на Запорожское направление значительные резервы, как людские, так и технику. Есть пленные из бригады, которые до этого были на дежурстве в Белгороде", — отметил эксперт.

Олег Жданов подтвердил, что Запорожское направление на сегодняшний день самое "горячее", там уже неделю идут ожесточенные бои, ВСУ действительно наступают.

Эксперт подтвердил, что в сети уже есть видео боев с этого направления – видно, что есть и провали, но есть и приятные успехи.

"Довольно тяжело, потому что это первая линия обороны. Здесь самые мотивированные, самые большие укрепления… Так что, есть успех. Да, он дается тяжело. Да, это наступление, и потери будут как в технике, так и в людях, к величайшему сожалению, но без этого нельзя", — высказался Олег Жданов.

Не стоит рассчитывать, что выход к Азовскому морю удастся пробить в ближайшее время

Военный эксперт Сергей Кузан в интервью "ВВС" заявил, что он не согласен с теми спикерами, которые утверждают, что большое контрнаступление ВСУ уже началось. Сейчас украинские войска заняты тем, что прощупывают противника. Но уже сейчас можно сказать – освободительная операция ВСУ будет считаться успешной, если получится выйти к Азовскому морю.

В то же время подрыв Каховской ГЭС сделал невозможной одну из военных операций украинской армии, которую прочитали россияне. При этом к востоку от зоны наводнения бои продолжились с новой силой.

"Не секрет, что одна из наших главных целей – перерезать сухопутный коридор, питающий всю южную группировку войск противника", – заявил Кузан.

По его словам, перерезав сухопутный коридор захватчиков ВСУ фактически лишат россиян возможности активно поставлять боеприпасы и перебрасывать войска в Крым. Далее останется лишь снести Крымский мост и полностью изолировать полуостров.

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