Освобождение Благодатного: в ВСУ рассказали новые подробности операции

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Он сообщил, что село находится на границе Донецкой и Запорожской областей.

ВСУ на Донбассе освободили Благодатное от оккупации и пленили российских военных. Об этом рассказал спикер сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"С большой ответственностью уполномочен заявить об освобождении села Благодатное. Это ниже Великой Новоселки. Сделали это воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша", — сообщил спикер.

По его словам, операция была успешной по взаимодействию с другими подразделениями. В самой первой штурмовой группе, которая имела целью занять сельский клуб, принимал участие заместитель командира бригады. Параллельно этому шли бои за школу, именно там россияне имели хорошо продуманные огневые точки.

"Захватчики сопротивлялись до последнего. Наши воины применили определенную смекалку, сделали гранатометом дыру в стене клуба, через нее зашли внутрь и дальше происходила зачистка. Взяли в окружение несколько врагов, предлагали сдаться, но они отказались. Одновременно освободили и школу", — сообщил он.

Стало известно, что в ходе операции удалось взять в плен 6 российских военных.

"Знамя вывесило боец на псевдо "Олимп", — подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минобороны заинтриговали видео с Будановым . В Министерстве обороны опубликовали видео с молчаливым руководителем ГУР Кириллом Будановым и дали намек. На самом видео Кирилл Буданов молча созерцает камеру и пронзительно смотрит в своем фирменном стиле. На его лице можно заметить даже легкую улыбку. Тем временем в сети уже реагируют на опубликованное видео.