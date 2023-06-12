logo

BTC/USD

25901.71

ETH/USD

1744.55

LTC/USD

76.51

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Запорожской области становится горячо: подробности о сильных взрывах в Токмаке и Мелитополе
commentss НОВОСТИ Все новости

В Запорожской области становится горячо: подробности о сильных взрывах в Токмаке и Мелитополе

В оккупированных Токмаке и Мелитополе ночь у оккупантов была неспокойной

сегодня, 07:22
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Токмаке поздно вечером 11 июня прозвучала серия взрывов. Также была неспокойная ночь у оккупантов в захваченном Мелитополе, где также было очень громко. Как передает портал "Комментарии", о взрывах сообщают местные паблики.

В Запорожской области становится горячо: подробности о сильных взрывах в Токмаке и Мелитополе

Мелитополь. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, взрывы были слышны в северной части Токмака. В сети отмечают, что произошла детонация, предварительно, вражеских БК. Также был опубликован ролик, на котором слышна "бавовна" ночью в Токмаке. Подробности относительно взрывов от официальных лиц пока не оглашаются.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Что касается Мелитополя, то взрыв слышали в городе около полуночи. Местные жители слышали взрывы в районе Нового Мелитополя и Юровки.

Между тем представители партизанского движения "Атеш" отмечают, что взрыв был очень мощным, и не характерным для работы противовоздушной обороны, а как "прилет". Вскоре после первого взрыва прозвучали и еще один.

Позже взрывы в городе подтвердил также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Мелитополь, пропущенные у ка**пов. Только не плачьте", — отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители американского Института изучения войны (ISW), анализируя боевые действия последнего времени в Украине, отметили, что ВСУ проводят сверхсложную тактическую операцию, а продвижение вперед осложняется отсутствием поддержки с воздуха. При этом они уничтожают такое важное для россиян вооружение как тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек", несут оккупанты серьезные потери и в живой силе. На этом фоне всё сильнее разворачивается и информационная борьба вокруг украинского контрнаступления. О чём говорит происходящее в военном, военно-политическом, военно-информационном смысле? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/riamelitopol/93245
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!