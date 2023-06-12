В Запорожской области становится горячо: подробности о сильных взрывах в Токмаке и Мелитополе

Во временно оккупированном Токмаке поздно вечером 11 июня прозвучала серия взрывов. Также была неспокойная ночь у оккупантов в захваченном Мелитополе, где также было очень громко. Как передает портал "Комментарии", о взрывах сообщают местные паблики.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, взрывы были слышны в северной части Токмака. В сети отмечают, что произошла детонация, предварительно, вражеских БК. Также был опубликован ролик, на котором слышна "бавовна" ночью в Токмаке. Подробности относительно взрывов от официальных лиц пока не оглашаются.

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Что касается Мелитополя, то взрыв слышали в городе около полуночи. Местные жители слышали взрывы в районе Нового Мелитополя и Юровки.

Между тем представители партизанского движения "Атеш" отмечают, что взрыв был очень мощным, и не характерным для работы противовоздушной обороны, а как "прилет". Вскоре после первого взрыва прозвучали и еще один.

Позже взрывы в городе подтвердил также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Мелитополь, пропущенные у ка**пов. Только не плачьте", — отметил он.

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