Три направления, где ВСУ добились успеха: ответ ISW

Украинская армия продолжает контрнаступательные действия и уже имеет успех как минимум на трех участках фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Эксперты со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр отмечают, что ВСУ на Донецком и Таврическом (Запорожском) направлениях продвинулись на 6,5 км и отбили 90 квадратных километров территории за последнюю неделю.

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Аналитиками установлено освобождение одного населенного пункта на западе Запорожской области и шести — на востоке Запорожской и западе Донецкой области.

Согласно геолокационным кадрам от 12 июня, дополнительно известно об ограниченном продвижении ВСУ на западе Донецкой области к югу от Большой Новоселки.

И хотя рашистские "военкоры" утверждали, что вблизи Времовского выступа оккупанты контратаковали в ответ на успехи на этом участке ВСУ, экспертам не удалось установить какие-либо территориальные успехи со стороны России.

Отметим, ВСУ продолжают поддавливать оккупационные войска в Запорожской области. Есть успехи и на Донецком направлении. При этом российская пропаганда, частью которой является и Минобороны, выдает традиционные заявления в стиле "всё по плану, украинцы несут значительные потери, Россия всех победит". Что можно сказать о происходящем сейчас на всех фронтах российско-украинской войны, включая информационный? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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