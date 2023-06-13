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Три направления, где ВСУ добились успеха: ответ ISW

Известно, например, об ограниченном продвижении ВСУ на западе Донецкой области к югу от Большой Новоселки

сегодня, 08:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинская армия продолжает контрнаступательные действия и уже имеет успех как минимум на трех участках фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Три направления, где ВСУ добились успеха: ответ ISW

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Эксперты со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр отмечают, что ВСУ на Донецком и Таврическом (Запорожском) направлениях продвинулись на 6,5 км и отбили 90 квадратных километров территории за последнюю неделю.


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Аналитиками установлено освобождение одного населенного пункта на западе Запорожской области и шести — на востоке Запорожской и западе Донецкой области.

Согласно геолокационным кадрам от 12 июня, дополнительно известно об ограниченном продвижении ВСУ на западе Донецкой области к югу от Большой Новоселки.

И хотя рашистские "военкоры" утверждали, что вблизи Времовского выступа оккупанты контратаковали в ответ на успехи на этом участке ВСУ, экспертам не удалось установить какие-либо территориальные успехи со стороны России. 

Отметим, ВСУ продолжают поддавливать оккупационные войска в Запорожской области. Есть успехи и на Донецком направлении. При этом российская пропаганда, частью которой является и Минобороны, выдает традиционные заявления в стиле "всё по плану, украинцы несут значительные потери, Россия всех победит". Что можно сказать о происходящем сейчас на всех фронтах российско-украинской войны, включая информационный? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит оживление на фронте – в чем ошибся Запад относительно контрнаступления ВСУ. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-12-2023
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