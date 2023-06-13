В Белом доме впервые прокомментировали контрнаступление Украины

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что "очевидно, что Украина начала контрнаступательные операции", но пока отказались дать им оценку. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

"Очевидно, что бои во время наступательных операций происходят, здесь никаких сомнений нет. Но оценивать их должен президент Зеленский, а не мы. И также, безусловно, дело Вооруженных сил Украины говорить о потерях и достижениях за отдельный день", – заявил Джон Кирби.

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Координатор Совета нацбезопасности Белого дома добавил, что США сосредоточатся на том, чтобы "Украина могла достичь успеха на поле боя".

В частности, он не стал отрицать, что США уже готовят новую военную помощь для Украины.

"Я думаю, что очень-очень скоро вы увидите еще несколько дополнительных пакетов помощи от Соединенных Штатов", – отметил Кирби.

Отметим, ВСУ продолжают поддавливать оккупационные войска в Запорожской области. Есть успехи и на Донецком направлении. При этом российская пропаганда, частью которой является и Минобороны, выдает традиционные заявления в стиле "всё по плану, украинцы несут значительные потери, Россия всех победит". Что можно сказать о происходящем сейчас на всех фронтах российско-украинской войны, включая информационный? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.



