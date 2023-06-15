Почти миллион гривен на барабаны: в Киеве закупили музыкальные инструменты для бомбоубежищ

Днепровское управление образования города Киева закупило через систему Prozorro 306 барабанов и инструментов к ним на общую стоимость свыше 891 тыс. грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook председателя правления Союза концертной индустрии Украины Максима Шульженко.

Барабаны. Фото из открытых источников

Согласно данным платформы государственных закупок Prozorro Днепровское управление образования города Киева заказало 6 видов разного размера кожаных барабанов общим количеством 306 единиц. Также было заказано 153 комплекта барабанных молоточков. Общая сумма составила более 891 тыс. грн. В системе Prozorro договор называется "Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог".

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"Я так понимаю, что Днепровское управление образования города Киева решило единственное в Украине сделать инновационный подход к психологической разгрузке детей в укрытиях во время воздушных тревог", — пишет Максим Шульженко.

По словам председателя правления Союза концертной индустрии Украины Максима Шульженко это не впервые, когда Управление образования Днепровской районной в Киеве покупает музыкальные инструменты у того же поставщика. Шульженко указывает, что три года назад было приобретено 5394 комплекта молоточков для барабанов на общую сумму более 646 тыс. грн.

Ранее депутат Киевского городского совета Леонид Емец сообщал, что для укрытия в одной из школ Киева были закуплены электросковородки за 720 тыс. и овощерезки за 130 тыс. гривен.

Также "Комментарии" писали, что журналист-расследователь проекта "Наши деньги" сообщил, что Резников засветил свою схему по сохранению маржи.